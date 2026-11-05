¡A bailar de caballito!, Mi Banda El Mexicano dará concierto GRATIS en Durango | ¿Cuándo y dónde?

El creador del famoso "Baile del caballito" estará presente en Durango para hacer sonar los éxitos que nacieron en los 90 y que prevalecen en la actualidad con Mi Banda El Mexicano, de Germán Román.

La agrupación de música regional mexicana, estilo tecnocumbia, llegará a tierra duranguense para hacer bailar y recordar al público las canciones que siguen sonando en la radio.

"Ramito de violetas", "No bailes de caballito", "La bota", "La morena" y "Feliz, feliz" serán algunas de las canciones que resonarán en este encuentro con los duranguenses.

Mi Banda El Mexicano tiene una cita en tierras alacraneras, pues ha sido invitada a un concierto que reunirá a otros artistas más.

¿Cuándo y a qué hora estará en Durango Mi Banda El Mexicano?

Con motivo del séptimo aniversario de una estación de radio de la ciudad de Durango, la empresa ha organizado un evento público para celebrar junto con sus radioescuchas un año más de vida.

Será este próximo 11 de noviembre, en punto de las 17:00 horas, cuando dé inicio este evento masivo con sede en la Plaza IV Centenario.

La hora exacta de la presentación de la agrupación reconocida por el famoso "Baile del caballito" se desconoce, ya que hay otros grupos invitados al evento.

¿Necesito boleto para ir al concierto de Mi Banda El Mexicano?

La estación radiofónica ha publicado que no será necesario presentar boletos, ya que será un evento totalmente gratuito.

Además, agregó que el concierto se desarrollará en un ambiente familiar y sin venta de alcohol.

¿Quién es Mi Banda El Mexicano de Germán Román?

Germán Román formó su propia agrupación luego de la separación de Su Majestad Mi Banda El Mexicano.

Germán es el exbaterista de Su Majestad Mi Banda El Mexicano y uno de los vocalistas originales de dicha agrupación.

Además de la batería, Germán fue arreglista, productor, compositor y adaptador al español de varios éxitos en inglés. Es reconocido por interpretar temas icónicos como "Ramito de violetas".

¿Quién más se presentará en el concierto?

Al respecto, se sabe que son por lo menos 10 agrupaciones las que se estarán presentando: