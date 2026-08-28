A diez años de la muerte de Juan Gabriel: ¿cuál fue la última canción que interpretó en un escenario?

Este viernes 28 de agosto se cumplen diez años de la muerte de Juan Gabriel, uno de los compositores e intérpretes más importantes de la música mexicana. Su partida ocurrió de manera inesperada cuando aún se encontraba de gira y apenas unas horas después de ofrecer el que terminaría siendo su último concierto.

Alberto Aguilera Valadez, nombre real del llamado “Divo de Juárez”, falleció el 28 de agosto de 2016, a los 66 años de edad, en Santa Mónica, California. La causa reportada fue un infarto agudo de miocardio.

Dos días antes, la noche del viernes 26 de agosto, Juan Gabriel había subido al escenario de The Forum, ubicado en Inglewood, California, como parte de su gira “MéXXIco es Todo”.

También te puede interesar: Juan Gabriel es 'Eterno' en su nuevo álbum póstumo

Así fue el último concierto de Juan Gabriel

Cerca de 17 mil 500 personas asistieron a aquella presentación que se extendió durante casi tres horas. Juan Gabriel apareció acompañado por músicos, mariachi, orquesta y bailarines, sin que el público imaginara que estaba presenciando su despedida definitiva de los escenarios.

El repertorio recorrió distintas etapas de su carrera e incluyó temas como “¿Por qué me haces llorar?”, “Así fue”, “Siempre en mi mente”, “La diferencia”, “Hasta que te conocí”, “No tengo dinero”, “Costumbres”, “Amor eterno” y “Querida”.

Aunque algunos videos del concierto han provocado confusión respecto a cuál fue su interpretación final, la crónica publicada al día siguiente por Billboard señala que el espectáculo cerró con “El Noa Noa”.

El tema puso a bailar a los asistentes y reunió en el escenario a los músicos y bailarines que acompañaban al cantante. De esta manera, una de las canciones más festivas y representativas de su trayectoria se convirtió también en la última que interpretó en vivo.

También te puede interesar: El verano en que México respiró futbol: los temas del Mundial 2026 en Spotify

El mensaje con el que se despidió

Al finalizar la presentación, las pantallas del recinto mostraron un mensaje dirigido a quienes se sentían orgullosos de ser como eran. Fue la última despedida pública del cantante, aunque en ese momento nada indicaba que su vida terminaría dos días después.

Juan Gabriel todavía tenía compromisos programados dentro de Estados Unidos. El 28 de agosto debía presentarse en El Paso, Texas, pero el concierto ya no pudo realizarse.

A una década de su muerte, su despedida ha adquirido un significado especial: Juan Gabriel no abandonó el escenario con una balada de dolor, sino con “El Noa Noa”, una canción que convirtió su última noche frente al público en una celebración.