Activista denuncia que se le han negado placas a personas con discapacidad en Durango

En Durango, de acuerdo con lo establecido en la ley, no se prohíbe que las placas para personas con discapacidad sean exclusivas únicamente para quienes tienen una discapacidad motriz; deberían aplicarse para todas las personas con discapacidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos, pero activista denuncia que son negadas.

“En la práctica no sucede; se niegan y tiene que presentarse una queja para que, de manera individual, proceda”, expresó Oscar Zaldívar Escalante, activista en defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Explicó que desde 2024 se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que se cumpliera con la ley ; sin embargo, la respuesta emitida hace una semana fue que cada caso debe resolverse de manera individual y no de forma general.

De acuerdo con esa respuesta, cuando a una persona se le nieguen las placas para discapacidad, deberá presentar una queja y esperar meses para que la CEDH determine si requiere o no dichas placas. Cada vez que ocurra un caso similar, se aplicará el mismo proceso.

“Si la ley no te lo prohíbe, no sería necesario presentar una queja, sino acudir a realizar este trámite cumpliendo todos los requisitos, sin que se ponga como obstáculo que solo sea para discapacidad motriz”, indicó.

Señaló que las placas se les han negado a personas con espectro autista, así como a madres y padres de personas con esta condición , debido a que ellos son quienes conducen, aunque sí requieren contar con esas placas para poder estacionarse en espacios exclusivos.

MAL USO DE PLACAS Y POCOS CAJONES

Las autoridades argumentan que los cajones para discapacidad son escasos y que además existe mal uso tanto de los espacios como de las placas.

“Nosotros hemos apoyado propuestas en el Cabildo en las que se plantea que no solo se multe a quienes hagan mal uso de esas placas; a quienes sean sorprendidos también se les debería cancelar el permiso de forma permanente”.

Actualmente, el reglamento únicamente establece la aplicación de una infracción por mal uso, por lo que existía la propuesta de que, además de la multa, se cancelaran de forma permanente las placas.

En cuanto a los cajones para discapacidad, el activista recordó que estos se colocan en los puntos más cercanos a las entradas de centros comerciales, escuelas y hospitales, de ahí su importancia.

“No tanto porque vaya a conducir alguien con espectro autista o con discapacidad visual, sino porque será la persona que transporta de manera permanente a alguien con discapacidad visual quien necesite esos espacios”.