Cambiar de trabajo a mitad de año suele dejar una duda cuando se acerca diciembre. ¿El aguinaldo se calcula con el sueldo del empleo anterior o con el que tienes ahora? Para saber cuánto te corresponde, hay que revisar por separado el tiempo que trabajaste con cada patrón y lo que ya te pagaron al salir.

También te puede interesar: Aguinaldo 2026: ¿Cuánto te toca, cuándo deben pagarlo y cómo calcularlo?

La Ley Federal del Trabajo establece un aguinaldo mínimo de 15 días de salario por un año de servicio. Si trabajaste menos tiempo, te corresponde la parte proporcional. Eso aplica tanto al empleo que dejaste como al que tienes actualmente, siempre que se trate de relaciones laborales sujetas a esa ley.

Revisa el finiquito de tu empleo anterior

Si renunciaste durante 2026, el patrón anterior debía incluir en tu finiquito la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al tiempo que trabajaste ese año. Busca el concepto «aguinaldo proporcional» en el desglose. Si ya aparece pagado, esa parte quedó cubierta al terminar la relación laboral.

En el empleo actual, el cálculo se hace con el tiempo trabajado para ese patrón. La fecha límite que establece la ley para el pago es antes del 20 de diciembre.

También te puede interesar: ¿Nuevo impuesto al aguinaldo en 2026? Esto te pueden descontar y cuánto queda libre de ISR

¿Cómo calcular el aguinaldo proporcional?

Si tienes un salario fijo y tu empresa otorga el mínimo legal, multiplica tu salario diario por 15, divide el resultado entre 365 y multiplícalo por los días trabajados en el año con ese patrón.

Por ejemplo, si ganabas 400 pesos diarios y trabajaste 180 días en tu empleo anterior, el aguinaldo proporcional sería de aproximadamente 2 mil 959 pesos, antes de las retenciones que correspondan. Para calcular el de tu nuevo empleo, vuelve a hacer la cuenta con el sueldo y los días de ese trabajo. Si tu contrato ofrece más de 15 días de aguinaldo, usa el número de días que te corresponda.

También te puede interesar: ¿Aguinaldo de 40 días en 2026? Quiénes sí tienen derecho y por qué no aplica para todos

Si falta el concepto en tu finiquito o tienes dudas sobre el monto, puedes solicitar el desglose a la empresa y pedir orientación gratuita a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.