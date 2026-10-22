¿Aguinaldo de 40 días en 2026? Quiénes sí tienen derecho y por qué no aplica para todos

Con el cierre del año cada vez más cerca, el aguinaldo vuelve a convertirse en uno de los pagos más esperados. Sin embargo, las referencias a una prestación de 40 días pueden generar expectativas equivocadas si no se revisa a qué trabajadores corresponde.

En México, el monto depende del régimen laboral y de las prestaciones establecidas para cada empleo. Por eso, dos personas con el mismo sueldo pueden recibir cantidades distintas sin que necesariamente exista un incumplimiento.

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¿Quiénes tienen derecho a 40 días de aguinaldo?

El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 40 días de salario para los trabajadores comprendidos en ese ordenamiento.

Se trata de una disposición del régimen laboral federal, por lo que no debe interpretarse como una prestación automática para cualquier persona que trabaje en una dependencia pública del país.

En el caso de empleados estatales y municipales, incluidos los de Durango, es necesario revisar la legislación aplicable, las condiciones de trabajo y los acuerdos correspondientes para conocer cuántos días les tocan.

Además, los 40 días no representan un beneficio creado para este 2026: la disposición federal existe desde hace décadas.

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¿Cuándo debe pagarse?

Para quienes están comprendidos en el artículo 42 Bis, la ley establece que la mitad del aguinaldo debe entregarse antes del 15 de diciembre y la otra mitad, a más tardar el 15 de enero.

Esto no significa que todas las dependencias depositen exactamente esos días. Los calendarios pueden contemplar entregas anticipadas, por lo que debe distinguirse entre el plazo legal y la fecha concreta anunciada por cada institución.

¿Cuánto corresponde en las empresas privadas?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo mantiene un mínimo de 15 días de salario por un año de servicios, con pago antes del 20 de diciembre.

Por lo tanto, la existencia de un aguinaldo de 40 días en otro régimen no obliga por sí misma a todas las empresas a entregar esa cantidad.

Sin embargo, los 15 días son un piso mínimo. Un contrato individual o colectivo puede establecer una prestación superior, incluidos 30, 40 o más días, según las condiciones pactadas.

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¿Qué pasa si no trabajaste todo el año?

Las personas sujetas a la Ley Federal del Trabajo tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo por el tiempo laborado, aunque ya no trabajen en la empresa cuando se realice el pago.

En el régimen federal, el propio artículo 42 Bis contempla que se establezcan las proporciones y el procedimiento para quienes prestaron servicios durante menos de un año.

Antes de calcular cuánto llegará, conviene revisar el contrato, los días de aguinaldo reconocidos y el periodo trabajado. Una publicación sobre “40 días por ley” no basta para determinar cuánto corresponde a cada persona.