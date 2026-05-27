Al descubierto: persecución del abogado de docentes indígenas

El caso del abogado Miguel Godínez Puebla dio un giro jurídico que cambia por completo la narrativa construida desde el poder en Durango. La Justicia Federal concedió un amparo al litigante y ordenó reponer audiencias por violaciones al debido proceso, exhibiendo irregularidades, omisiones y deficiencias procesales cometidas por autoridades judiciales locales.

Lo que inicialmente fue presentado desde el oficialismo como un procedimiento legal ordinario, hoy comienza a desenmascararse como lo que siempre ha sido: un expediente severamente cuestionado desde el ámbito constitucional e, incluso, desde las propias entrañas del poder estatal.

La resolución emitida por el Juzgado Primero de Distrito dejó claro que el juez local incumplió su obligación de conducir correctamente el procedimiento, confundiendo recursos legales distintos y dejando sin un análisis adecuado planteamientos fundamentales de la defensa. En términos simples: el Poder Judicial Federal concluyó que el proceso estaba mal llevado desde su estructura más básica.

No obstante, el problema va más allá del terreno jurídico, pues todo apunta a una persecución política. El contexto que rodeó la detención de Miguel Godínez nunca fue normal, ya que no se trataba un personaje cualquiera: representaba a maestras y maestros indígenas que sostenían una disputa legal contra el Gobierno del Estado por el pago de quinquenios y laudos millonarios que ya habían sido resueltos judicialmente.

Como se recordará, días antes de su captura, las protestas escalaron hasta el Bicentenario, sede del Ejecutivo estatal, donde los docentes intentaron confrontar directamente al gobernador Esteban Villegas y, a cambio, hubo agresiones por parte de personal de seguridad. Los videos circularon ampliamente y el conflicto terminó convirtiéndose en un problema incómodo para la administración estatal.

El gobierno primero intentó desacreditar las protestas, insinuando motivaciones políticas detrás del movimiento magisterial. Después, conforme aumentó la presión pública, terminó cediendo parcialmente y vendiendo la narrativa de haber solucionado el conflicto de manera generosa. Sin embargo, pocos días más tarde ocurrió la detención del litigante que encabezaba jurídicamente buena parte de esa batalla.

La rapidez con la que Miguel Godínez fue detenido, procesado y encarcelado resultó inédita. Fue arrestado cuando acudía voluntariamente a una diligencia oficial, mientras maestros y familiares denunciaban uso excesivo de fuerza, incomunicación y prisión preventiva injustificada pese a tratarse de delitos que no necesariamente ameritaban esa medida cautelar.

Finalmente, el caso del abogado Miguel Godínez Puebla comienza a convertirse en algo más grande que un conflicto laboral o judicial. Y es que se está transformando en un símbolo incómodo sobre cómo el aparato del Estado puede reaccionar cuando alguien toca intereses políticos, financieros y administrativos sensibles, lo que es sumamente peligroso.

EN LA BALANZA.- La "Fosfocombi" terminó haciendo lo que durante años no han querido reconocer autoridades ni concesionarios: exhibir las profundas deficiencias del transporte público en Durango. La reacción inmediata para frenarla confirma que el problema no es únicamente la movilidad, sino los intereses y grupos de poder que orbitan alrededor del sistema de concesiones. Mientras miles de estudiantes enfrentan diariamente unidades deterioradas, rutas insuficientes y tarifas que golpean la economía familiar, cualquier intento por abrir el debate sobre alternativas gratuitas o modernas termina incomodando más a quienes controlan el negocio que a quienes realmente utilizan el servicio.

X. @Vic_Montenegro