Alacranes de Durango va ante Leones Negros: ¿hasta dónde puede llegar en la liguilla?

La ilusión está encendida en Durango. Después de superar una etapa complicada y cerrar el torneo con resultados que devolvieron la confianza, Alacranes comenzará una liguilla que pondrá a prueba cuánto ha crecido el equipo y para qué le alcanza frente a los mejores del campeonato.

El primer examen será ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. La ida se disputará este jueves 5 de noviembre, a las 21:05 horas, en el Francisco Zarco; la vuelta será el domingo 8, a las 12:00 horas, en el Estadio Jalisco. El séptimo lugar enfrentará al segundo, con un boleto a semifinales en juego.

También te puede interesar: Alacranes de Durango recibe a Leones Negros en la ida de cuartos de final de la Liga de Expansión MX

Un rival fuerte, pero con detalles por corregir

Los universitarios terminaron con 30 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y tres derrotas. Además, cerraron la fase regular con un triunfo de 3-1 sobre Tepatitlán, por lo que llegan con argumentos para asumir el papel de favoritos.

Sin embargo, su propio entrenador, Alfonso Sosa, reconoció que todavía deben mejorar la definición y evitar distracciones. El técnico señaló que ante Tepatitlán generaron oportunidades para conseguir una victoria más amplia, pero les faltó tranquilidad al momento de concretarlas.

Para Durango, la lectura es que enfrentará a un equipo peligroso, aunque con aspectos que también pueden pesarle en una eliminatoria. Aprovechar sus errores será tan importante como limitar sus oportunidades.

Liga BBVA Expansión

También te puede interesar: Alacranes de Durango: de rozar el sótano a clasificar a la liguilla de la Liga de Expansión

Durango tiene motivos para ilusionarse

Alacranes consiguió cinco victorias, un empate y una derrota en sus últimos siete encuentros de fase regular. En ese tramo venció a Cruz Azul Hidalgo, Dorados, Mineros, Tapatío y Morelia, una recuperación que permite pensar en un equipo más competitivo que el de los primeros meses.

Las goleadas de 4-2 sobre Mineros y 5-0 ante Tapatío, además del 3-1 contra Morelia, muestran que encontró respuestas en el ataque. La tarea ahora será mantener esa contundencia frente a un rival que terminó por encima en la clasificación.

El Zarco será la primera gran oportunidad

El antecedente más reciente favorece a Leones Negros: el 23 de agosto ganó 2-1 en Durango. Ese resultado demuestra que la localía, por sí sola, no resolverá la serie; Alacranes necesitará acompañar el respaldo de su afición con una actuación ordenada.

Conseguir ventaja en la ida sería especialmente valioso porque el empate global favorece a los universitarios por su mejor posición en la tabla. Para avanzar, los arácnidos necesitan terminar los dos partidos con más goles que su rival.

También te puede interesar: El delantero Ismael Reyes entra al histórico club de los 100 juegos en Alacranes de Durango

¿Alcanza para pensar en semifinales o en la final?

Por su recuperación, Alacranes tiene argumentos para disputar el pase a semifinales. Dar ese paso supondría eliminar al sublíder y sería una señal importante de sus posibilidades para continuar.

La final puede mantenerse como una aspiración, aunque el primer cruce exige concentrarse en resolver dos partidos difíciles. Durango necesita aprovechar sus oportunidades, cuidar la disciplina y evitar que una desventaja lo obligue a arriesgar demasiado.

Leones Negros parte con ventaja en el papel. Alacranes llega con un cierre que invita a competirle. Este jueves, en el Zarco, comenzará a saberse hasta dónde alcanza la ilusión.