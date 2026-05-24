Alejandro Marcovich sigue delicado; familia y amigos frenan rumor de su muerte

En redes sociales, el nombre de Alejandro Marcovich volvió a colocarse entre los temas de conversación, pero no por una actualización oficial sobre su salud, sino por una versión que comenzó a repetirse con rapidez y que encendió la preocupación entre sus seguidores.

El exguitarrista de Caifanes atraviesa desde hace días un momento delicado, por lo que cualquier mensaje sobre su estado ha generado reacciones inmediatas entre músicos, amigos y público que han seguido de cerca su evolución.

Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, personas cercanas al músico han pedido no dar por cierta la versión de su fallecimiento, mientras su familia ha compartido mensajes recientes de agradecimiento por las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones.

Hasta ahora, la información que se mantiene es que Marcovich permanece bajo atención médica, luego del problema de salud que fue dado a conocer por su entorno familiar.

Su familia agradece las muestras de cariño

En medio de la preocupación por su estado de salud, Bela Marcovich, hija del músico, compartió un mensaje en Instagram para agradecer las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que han recibido.

En su publicación, señaló que la familia se siente conmovida por el apoyo de amigos, colegas y público, además de expresar confianza en que esa energía ayudará a su padre a enfrentar este momento difícil.

El mensaje fue interpretado por muchos seguidores como una señal de que, aunque el estado de salud de Marcovich sigue siendo grave, la versión de su fallecimiento no corresponde con la información compartida por su entorno más cercano.

“Está delicado, pero vivo”

Entre los mensajes que han circulado para aclarar la situación también está el de Gabriel Siqueiros, guitarrista de Los Amantes de Lola, quien desmintió el supuesto fallecimiento de Alejandro Marcovich y pidió mantener los buenos deseos por su recuperación.

El músico habría señalado que Marcovich se encuentra delicado, pero vivo, por lo que pidió no difundir versiones no confirmadas.

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

De acuerdo con la información difundida por su familia, Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral la noche del 19 de mayo, situación que derivó en su hospitalización de emergencia.

Desde entonces, el exintegrante de Caifanes se encuentra bajo atención médica especializada, acompañado por sus seres queridos y con pronóstico reservado.

Piden no difundir rumores

La confusión generada en redes sociales volvió a encender la alerta sobre la rapidez con la que pueden propagarse noticias falsas, especialmente cuando se trata de figuras públicas y temas delicados de salud.

Hasta ahora, lo confirmado es que Alejandro Marcovich enfrenta un momento crítico de salud, pero no hay información oficial que confirme su fallecimiento. Por ello, familiares, amigos y seguidores han pedido esperar actualizaciones de fuentes cercanas y evitar compartir rumores.