¡Alerta de fraude! Códigos QR falsos pueden robar tus datos bancarios; así puedes identificarlos

Los códigos QR se han convertido en una herramienta habitual para consultar menús, realizar pagos, entrar a estacionamientos o descargar aplicaciones. Su facilidad de uso también abrió una nueva puerta para los delincuentes, quienes pueden sustituir un código legítimo por otro que conduce a una página fraudulenta.

Esta modalidad es conocida como “quishing”, término que combina los códigos QR con el phishing. El objetivo es engañar a la víctima para que entregue contraseñas, datos bancarios o información personal sin darse cuenta de que salió del sitio verdadero.

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¿Cómo funciona el fraude con códigos QR?

Una de las prácticas más sencillas consiste en imprimir un código falso y pegarlo encima del original. Esto puede ocurrir en restaurantes, parquímetros, estacionamientos, anuncios, máquinas expendedoras o cualquier lugar donde el código se encuentre al alcance del público.

Al escanearlo, el teléfono muestra una página aparentemente auténtica en la que se solicita iniciar sesión, proporcionar datos personales o ingresar la información de una tarjeta para efectuar un pago.

El sitio puede copiar los colores, logotipos y diseño de una empresa reconocida. Sin embargo, la dirección electrónica presenta alteraciones, letras adicionales o dominios que no corresponden a la institución original.

Otros códigos pueden dirigir al usuario a la descarga de una aplicación o archivo malicioso, con el que los delincuentes intentarían obtener acceso al dispositivo.

¿Cómo identificar un código QR falso?

Antes de escanear un código colocado en un espacio público, es recomendable observar si se trata de una calcomanía pegada encima de otra imagen, si presenta bordes levantados o si parece haber sido sustituido.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España recomienda configurar el teléfono para que muestre la dirección electrónica antes de abrirla. De esa forma, el usuario puede comprobar que el dominio corresponde a la empresa o servicio que pretende utilizar.

También se debe desconfiar si la página exige información bancaria que normalmente no sería necesaria, solicita descargar una aplicación fuera de la tienda oficial o presiona al usuario para pagar inmediatamente.

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¿Qué hacer si ingresaste tus datos?

Si después de escanear un QR se proporcionaron contraseñas, es necesario cambiarlas cuanto antes y evitar utilizar la misma clave en diferentes plataformas.

Cuando se hayan ingresado datos bancarios, se debe contactar inmediatamente a la institución financiera, bloquear temporalmente la tarjeta y revisar los movimientos recientes. La Condusef recomienda reportar los cargos no reconocidos y cancelar la tarjeta para impedir nuevas operaciones.

El código QR, por sí mismo, no siempre representa un peligro; el riesgo comienza cuando conduce a sitios falsos y el usuario entrega información o autoriza una operación sin verificar el destino.