Algunos constructores de Durango analizan salir a otro estado o país para trabajar

La caída que se registra en el sector de la construcción ha provocado que algunos empresarios del giro estén buscando alternativas fuera del estado, informó el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Mauricio Holguín Herrera.

Al hablar sobre las cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Inegi que revelaron que Durango fue la entidad que presentó mayor caída en el país (en marzo, a variación anual), con -52.5 por ciento , expuso que en la comunicación con empresarios locales, han manifestado preocupación.

“Todos nos dan un indicador que es alarmante, es entre un 30 y un 40 por ciento de ventas bajas, en comparación con el año pasado, a los mismos meses. Entonces sí es algo que llama la atención y hay que ponerle un énfasis importante”, indicó.

Y es que, reconoció que hay empresarios que ya están considerando llevarse su capital. “Muchos de ellos ya están buscando salirse a otros estados, incluso hay otros que ya están buscando invertir su capital en otros países o sacar el capital porque si es algo doloroso para su economía y en muchos casos ya no pueden soportar mantener las nóminas, las rentas y esto se convierte en un problema que a corto plazo puede derivar en cierres importantes”, manifestó.

Economía

El presidente del CEM consideró que existe una contracción de la economía local y que se podría agravar.

“Es algo que prácticamente en todos los sectores se está viendo. Es algo que de no solucionarse en estos próximos meses sí podría llegar a ser un tema de recesión aguda que pudiera derivarse en un fin de año muy complejo para Durango ”.

“Ya venimos arrastrando varios años complicados, pospandémicos, en los que no se ha solucionado un tema importante de poder resolver la contracción económica”, declaró.

Ante ello, dijo que se está buscando generar estructuras de comercio entre empresarios para buscar estrategias y enlaces con otros países.