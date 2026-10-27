Antes de las heladas: las tuberías de tu casa que conviene revisar en Durango

Hay desperfectos en casa que pasan semanas sin llamar la atención: una unión que gotea, un tramo de tubería descubierto o un recubrimiento que se desprendió. Sin embargo, dejarlos pendientes puede complicar las cosas cuando llegan las temperaturas más bajas.

Antes de que se presenten las heladas en Durango, conviene revisar las instalaciones de agua y atender sus puntos vulnerables. La prevención comienza por identificar qué partes están expuestas y en qué condiciones se encuentran.

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¿Qué tuberías necesitan atención?

Las líneas instaladas a la intemperie, en azoteas, patios y fachadas, son las primeras que deben inspeccionarse. También conviene revisar las conexiones exteriores que abastecen la vivienda y el área del medidor.

El problema ocurre cuando el agua dentro de la instalación se congela y aumenta su volumen, lo que puede provocar fracturas. Al descongelarse, el líquido puede escapar por los daños y ocasionar desperdicio, interrupciones del servicio y gastos de reparación.

Por eso, que una tubería haya resistido el invierno anterior no sustituye una nueva revisión.

Primero repara; después protege

Antes de colocar cualquier recubrimiento, busca goteos, fisuras, corrosión y uniones flojas. Cubrir una instalación dañada puede ocultar el problema y retrasar su reparación.

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La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas recomienda revisar estos desperfectos antes de asegurar el aislamiento. También señala que deben permanecer accesibles las llaves de paso y visible la carátula del medidor.

Si detectas daños en este último, consulta al organismo operador de agua antes de intervenirlo.

Cómo proteger los tramos expuestos

Una opción es utilizar material aislante diseñado para tuberías, como las cubiertas de espuma. El recubrimiento debe ajustarse y sujetarse para evitar que se desprenda con el viento.

Entre las alternativas domésticas recomendadas por organismos de agua se encuentran el periódico o la tela, protegidos por una cubierta exterior que evite que se mojen. No basta con envolver una vez y olvidarse: hay que revisar que el material permanezca seco y en su sitio.

El aislamiento ayuda a reducir el riesgo de congelamiento, pero no garantiza protección absoluta ante cualquier intensidad o duración del frío.

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Ubica la llave de paso

Otra medida útil es identificar dónde se corta el suministro y comprobar que la llave pueda operarse. Tenerla accesible permite actuar si aparece una fuga y facilita las reparaciones.

Tampoco deben agregarse anticongelantes automotrices a las instalaciones domésticas: la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua advierte que su uso representa un riesgo para la salud.

Revisar ahora las tuberías permite organizar las reparaciones con tiempo, en lugar de descubrir el desperfecto cuando el agua ya está corriendo por el patio.