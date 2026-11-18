Retirar dinero del cajero automático suele ser una operación de pocos minutos. Entre las prisas y la necesidad de continuar con las actividades del día, es fácil introducir la tarjeta sin observar las condiciones del equipo.

Sin embargo, dedicar unos segundos a revisar la ranura, el teclado y la salida del efectivo puede ayudar a detectar irregularidades y evitar que una operación cotidiana se convierta en un problema para tu bolsillo.

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda revisar estos elementos antes de utilizar un cajero, debido a que pueden ser alterados para obtener información bancaria sin que las personas lo noten.

Una trampa en el lector de tarjetas

Una de las modalidades de fraude es el skimming, que consiste en copiar los datos de la banda magnética de una tarjeta mediante un dispositivo conocido como skimmer.

Estos aparatos pueden colocarse sobre el lector del cajero para captar la información cuando el usuario introduce su tarjeta. La maniobra puede acompañarse de una cámara oculta dirigida al teclado para conocer el Número de Identificación Personal, conocido como NIP.

También pueden utilizarse teclados falsos, colocados sobre los originales, para registrar los números que marca la persona durante la operación.

Qué revisar antes de introducir la tarjeta

La Condusef recomienda observar la ranura del cajero y moverla ligeramente, si es necesario, para verificar que no contenga objetos extraños. También aconseja comprobar que el teclado no esté sobrepuesto y revisar la salida de los billetes.

Una pieza floja, desalineada o que parezca añadida debe tomarse como una señal de alerta. Esto no confirma por sí solo que exista un dispositivo para clonar tarjetas, pero sí es motivo para suspender la operación y reportar la irregularidad.

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De igual manera, que la ranura esté firme no garantiza que el cajero se encuentre libre de alteraciones. La revisión debe acompañarse de otras medidas de seguridad.

Si detectas algo sospechoso, evita introducir tu tarjeta, no intentes desprender las piezas y utiliza otro cajero.

Cubre el teclado y rechaza ayuda de desconocidos

Al ingresar el NIP, cubre el teclado con la otra mano para dificultar que alguien observe la clave o que una cámara oculta registre los números.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también recomienda evitar cajeros ubicados en lugares solitarios o con poca iluminación y rechazar ofrecimientos de ayuda de desconocidos, incluso cuando el equipo presente una falla.

No entregues tu tarjeta ni compartas tu NIP con personas que se acerquen bajo el argumento de ayudarte a completar una operación.

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Si retiene tu tarjeta, comunícate con el banco

Si el cajero retiene tu tarjeta, no entrega el efectivo solicitado o presenta un funcionamiento inusual, comunícate inmediatamente con el banco mediante sus canales oficiales.

Revisa el saldo y los movimientos de tu cuenta. Si aparecen retiros o cargos que no realizaste, repórtalos e inicia la aclaración correspondiente.

Cuando sospeches que los datos de tu tarjeta fueron comprometidos, solicita su bloqueo y orientación sobre la reposición. Conserva el folio del reporte y los comprobantes disponibles.

Si tienes dificultades para tramitar la reclamación ante la institución financiera, puedes solicitar orientación a la Condusef.