Antes de ser Catrina fue Garbancera: la burla detrás del símbolo del Día de Muertos

Cada Día de Muertos aparece en maquillajes, disfraces, altares y figuras de todos los tamaños. Con su sombrero vistoso y su vestido elegante, la Catrina parece haber acompañado siempre a esta celebración, pero su historia guarda una crítica social que suele quedar oculta entre flores y colores.

Antes de convertirse en uno de los personajes más reconocidos de México, fue una calavera utilizada para burlarse de quienes buscaban aparentar una posición social distinta a la suya. Su transformación involucró a dos figuras del arte mexicano: José Guadalupe Posada y Diego Rivera.

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¿Cómo se llamaba antes la Catrina?

La imagen creada por el grabador José Guadalupe Posada se conoció como Calavera Garbancera. A diferencia de las versiones actuales, mostraba un cráneo con un enorme sombrero adornado, sin el vestido largo que hoy forma parte de su apariencia.

El contraste era parte de la sátira: un sombrero ostentoso sobre una figura reducida a huesos.

El Archivo General de la Nación vincula a la Garbancera con vendedores de garbanzos que pretendían aparentar riqueza y ocultar sus raíces indígenas. El texto que acompañaba al grabado también se burlaba de mujeres que buscaban lucir elegantes y distinguía, mediante la ironía, entre sus aspiraciones y el destino que compartirían con todos.

La crítica tenía un mensaje fácil de reconocer: las apariencias, el dinero y la ropa no evitan que cualquiera termine convertido en calavera.

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¿Qué hizo Diego Rivera?

Décadas después, Diego Rivera retomó la figura y le dio la apariencia que contribuiría a volverla célebre.

En su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, realizado en 1947, la representó de cuerpo completo, con vestido elegante, sombrero y una estola de plumas con forma de serpiente.

La colocó en el centro de la composición, junto a José Guadalupe Posada y una representación del propio Rivera cuando era niño. Detrás aparece Frida Kahlo.

Con esa reinterpretación, la calavera del grabado adquirió una presencia distinta: se convirtió en una dama que paseaba entre personajes de la historia mexicana.

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¿Rivera le puso el nombre de Catrina?

Aunque es frecuente leer que Rivera la bautizó al realizar el mural, el nombre Calavera catrina ya aparecía en una monografía de la obra de Posada publicada en 1930, que incluía una introducción del muralista.

Por ello, es más preciso señalar que Rivera consolidó y popularizó su representación de cuerpo completo. El nombre alude a los catrines, personas caracterizadas por vestir con elegancia.

Con los años, la figura pasó de los impresos y los muros a las artesanías, los desfiles y las celebraciones de Día de Muertos. Debajo de sus vestidos y adornos permanece aquella ironía: por mucho que se presuma en vida, los huesos no distinguen clases sociales.