Justicia

DETENIDOS

Aseguran a motociclista por altercado al tratar de circular por Corredor Constitución

El hecho ocurrió durante un recorrido de vigilancia en esta zona.

Aseguran a motociclista por altercado al tratar de circular por Corredor Constitución

Aseguran a motociclista por altercado al tratar de circular por Corredor Constitución

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un motociclista fue asegurado luego de protagonizar un altercado con agentes durante un recorrido de vigilancia en el Corredor Constitución, después de que se le indicara que no podía circular por esa zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas del miércoles, entre las calles Gabino Barreda y Coronado, donde policías observaron una motocicleta Italika FT125, color negro, que circulaba por el corredor.

Según las versiones en el lugar, los agentes le hicieron la recomendación de no transitar por esa área, ante lo cual el conductor, de 43 años y quien se identificó como repartidor de una plataforma de entrega, reaccionó de manera agresiva y manifestó que los policías abusaban de su autoridad.

Al sitio acudió posteriormente un agente de Vialidad en bicicleta, quien se hizo cargo del procedimiento correspondiente. La motocicleta también fue asegurada, de acuerdo con el reporte.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: motociclista detenido Corredor Constitución motociclista, motocicleta, altercado, agentes

               

                
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