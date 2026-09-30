¿Aumentará el recibo de CFE? Esto es lo que puede hacer que pagues más por la luz

Con el cierre de septiembre y la llegada de octubre, también comienza la recta final para uno de los apoyos que durante los meses de mayor calor permite a millones de hogares consumir más electricidad sin que el recibo se dispare de la misma manera.

Se trata de la llamada tarifa de verano, un esquema aplicado a usuarios domésticos de determinadas localidades del país y que modifica temporalmente los rangos de consumo subsidiado.

Sin embargo, su conclusión no significa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vaya a aplicar un aumento generalizado a todos sus usuarios. El impacto dependerá de la tarifa y localidad que aparezcan en cada recibo.

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¿Qué es la tarifa de verano de CFE?

De acuerdo con la CFE, durante 2026 alrededor de 20.8 millones de usuarios y sus familias reciben este beneficio, equivalente al 42 por ciento de sus usuarios totales.

El esquema está diseñado para localidades donde las altas temperaturas provocan un mayor consumo de electricidad debido principalmente al uso de ventiladores, aparatos de aire acondicionado y otros sistemas de enfriamiento.

Durante la temporada de verano se amplían los bloques de energía que pueden consumirse dentro de los rangos subsidiados.

Es decir, no se trata propiamente de un descuento aplicado al total del recibo, sino de condiciones tarifarias especiales que permiten consumir una mayor cantidad de kilowatts-hora antes de alcanzar los bloques de mayor costo.

¿Cuándo termina el apoyo?

La CFE establece que la temporada de verano comprende los seis meses consecutivos más cálidos de cada localidad.

Por ello, las fechas no necesariamente son idénticas para todos los usuarios del país.

En buena parte de las localidades donde el esquema comenzó durante mayo, octubre representa el último mes dentro de la temporada de verano, por lo que posteriormente volverán a aplicarse los rangos correspondientes a la temporada fuera de verano.

Esto puede provocar que un hogar que mantenga exactamente el mismo nivel de consumo vea una diferencia en su recibo una vez concluido el periodo estacional.

¿A quiénes beneficia?

El esquema está dirigido a usuarios domésticos de bajo consumo ubicados en localidades clasificadas dentro de las tarifas:

1A: temperatura media mínima en verano de 25 grados.

temperatura media mínima en verano de 25 grados. 1B: 28 grados.

28 grados. 1C: 30 grados.

30 grados. 1D: 31 grados.

31 grados. 1E: 32 grados.

32 grados. 1F: 33 grados.

La clasificación no se otorga simplemente por pertenecer a determinado estado. La CFE precisa que su aplicación depende de la localidad y de las temperaturas registradas durante varios años.

Por ello, incluso dentro de una misma entidad pueden existir diferencias entre las tarifas asignadas a los usuarios.

¿Cómo saber si podría cambiar tu recibo?

La forma más sencilla es revisar el apartado de “Tarifa” en el recibo de electricidad.

Ahí aparecerá si el domicilio se encuentra bajo la tarifa 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F o, en su caso, DAC, correspondiente al servicio doméstico de alto consumo.

Quienes estén dentro de alguna de las tarifas con esquema estacional pueden comparar también sus recibos de los últimos meses para conocer cuánto consumieron durante el periodo de mayor calor.

Una vez que termina la temporada de verano, los rangos subsidiados vuelven a reducirse, por lo que mantener consumos elevados por el uso de aire acondicionado u otros aparatos puede tener un mayor impacto en el monto final.

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No es necesario realizar ningún trámite

La aplicación de la tarifa de verano es automática. Los usuarios no tienen que registrarse, acudir a una oficina de CFE ni realizar algún pago para obtenerla.

De la misma manera, el cambio a la temporada fuera de verano se realiza automáticamente conforme al periodo establecido para cada localidad.

Por ello, ante la cercanía del cierre de la temporada cálida, revisar tanto la tarifa como el consumo acumulado puede ayudar a anticipar posibles cambios en los próximos recibos de electricidad.