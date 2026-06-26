Beca Benito Juárez: ¿qué letras cobran su apoyo bimestral HOY viernes 26 de junio?

Este viernes 26 de junio concluye la dispersión de pagos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Beca Benito Juárez, con lo que finaliza también la entrega del último apoyo económico del actual ciclo escolar para estudiantes de educación media superior.

Los recursos se depositan de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que los estudiantes pueden disponer del dinero una vez que el monto se refleje en su cuenta, ya sea retirándolo en cajeros automáticos o utilizándolo para realizar compras en establecimientos que acepten el plástico.

Hoy concluye el calendario de pagos

La dispersión de la Beca Benito Juárez se llevó a cabo de forma escalonada durante los últimos días para facilitar la entrega de los apoyos y evitar saturación en las sucursales bancarias.

Con los depósitos programados para este viernes 26 de junio, el calendario llega a su fin y quedan cubiertos los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio, el último contemplado antes del periodo vacacional de verano.

Las autoridades recuerdan que el hecho de que un beneficiario corresponda a las letras programadas para este día no significa necesariamente que el depósito aparezca a la misma hora para todos los estudiantes, ya que el reflejo del recurso puede variar a lo largo de la jornada.

¿Quiénes cobran HOY viernes 26 de junio?

Luego de casi dos semanas de depósitos escalonados, este día reciben su apoyo los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y y Z, de acuerdo con el calendario oficial dado a conocer por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Cuánto reciben los estudiantes?

Los alumnos de preparatoria incorporados a este programa federal reciben mil 900 pesos, cantidad correspondiente al apoyo del bimestre mayo-junio de 2026.

Este recurso busca contribuir a que los estudiantes continúen con sus estudios de nivel medio superior y se entrega de manera directa, sin intermediarios, mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

Los beneficiarios pueden verificar si el apoyo ya fue depositado consultando el saldo de su tarjeta mediante la aplicación del Banco del Bienestar o en cualquiera de sus cajeros automáticos.

Otra alternativa es revisar el estatus del apoyo en la plataforma oficial del programa utilizando la CURP del estudiante, donde es posible confirmar la situación del pago correspondiente a este bimestre.

¿Cuándo volverán los depósitos?

Con el pago de este viernes concluye la dispersión correspondiente al actual ciclo escolar, por lo que durante julio y agosto no habrá depósitos de la Beca Benito Juárez.

La entrega del apoyo se reanudará con el siguiente periodo escolar, cuando inicie la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre, conforme al calendario que publique en su momento la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.