Si durante el Buen Fin le echaste el ojo a una pantalla, un celular o una consola y decidiste esperar, esta semana tendrás otra oportunidad para revisar cuánto cuesta. El Black Friday 2026 será el viernes 27 de noviembre y algunas tiendas prolongarán sus promociones durante el fin de semana o hasta el Cyber Monday, el lunes 30.

Para saber si esperar valió la pena, recupera la captura, el correo o el carrito donde viste el precio durante el Buen Fin. Si no guardaste nada, todavía puedes anotar cuánto cuesta el producto esta semana en dos o tres tiendas. Así tendrás una referencia propia cuando aparezcan los descuentos del viernes.

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Compara el mismo modelo y revisa quién lo vende

En pantallas, celulares y computadoras, dos productos pueden compartir nombre comercial y tener diferencias de año, capacidad o equipamiento. Antes de comparar precios, revisa el número de modelo y qué incluye cada publicación. En una consola, por ejemplo, verifica si el precio corresponde al equipo solo o a un paquete con juego o control adicional.

Si la compra es en una plataforma con vendedores externos, fíjate también en quién ofrece el artículo, quién lo envía y cómo se tramitan la garantía y la devolución. Si estás en Durango, ingresa tu código postal antes de hacer cuentas. El costo y la fecha de entrega pueden cambiar según el domicilio.

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Haz la cuenta con el envío y las bonificaciones

Supongamos que una pantalla costaba 8 mil 999 pesos con envío incluido en el Buen Fin. Si el viernes aparece a 8 mil 699 pesos y el envío cuesta 399 pesos, el total será de 9 mil 98 pesos. La etiqueta marca 300 pesos menos, pero el desembolso termina siendo 99 pesos más alto.

Si hay una bonificación bancaria, revisa qué tarjetas participan, si debes registrar la compra, cuánto tienes que gastar y cuál es el tope del beneficio. También importa cuándo te devolverán el dinero. Una rebaja aplicada en el carrito baja el cargo desde el primer momento. Con una bonificación posterior, primero verás el cargo completo y después recibirás el abono si cumples las condiciones.

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Revisa cuánto pagarás antes de confirmar

Si una tienda ofrece meses sin intereses, compara el importe total financiado con el precio de contado. Antes de confirmar una compra en línea, puedes consultar el Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco para revisar si el comercio publica sus datos de contacto, el monto total a pagar y las condiciones de entrega, cancelación y devolución. Guarda también una captura del precio final y de la promoción por si necesitas pedir una aclaración.