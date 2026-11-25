Cada noviembre, las tiendas anuncian el Black Friday con descuentos que en algunos casos se extienden durante todo el fin de semana. Este año, el llamado Viernes Negro cae el 27 de noviembre, un día después de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pero antes de que la fecha se convirtiera en una cita para las compras navideñas en México, su nombre describía un problema muy distinto en las calles de Filadelfia.

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¿Por qué se llama Black Friday?

El viernes posterior a Acción de Gracias, las calles del centro de Filadelfia se llenaban de automovilistas y compradores que aprovechaban el día para adelantar sus compras de Navidad. Para los policías encargados de dirigir el tránsito, eso significaba lidiar con embotellamientos y multitudes.

Uno de los primeros registros de este uso del término data de 1961, cuando la prensa especializada estadounidense documentó que los agentes llamaban Black Friday y Black Saturday al viernes y al sábado posteriores a la festividad. Algunos comerciantes propusieron cambiarle el nombre a Big Friday, pero el apodo que usaban los policías terminó por imponerse.

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Con el tiempo se popularizó otra explicación: que los negocios aprovechaban el aumento de las ventas para pasar de los números rojos a los negros, es decir, de las pérdidas a las ganancias. Esa versión llegó después de que ya se había documentado el uso del nombre para describir el tráfico de Filadelfia.

De cruzar la frontera a comprar desde casa

Para muchos compradores del norte de México, el Black Friday era una fecha para ir de compras a Estados Unidos. En 2014, por ejemplo, Uber ya promocionaba viajes hacia las garitas de Tijuana y los centros comerciales de San Diego para quienes planeaban aprovechar las ofertas de ese fin de semana.

El comercio electrónico llevó la campaña a consumidores de otras partes del país. En 2015, el mismo año en que abrió su tienda mexicana de productos físicos, Amazon ofreció descuentos de Black Friday y Cyber Monday en México, con énfasis en juguetes. Los compradores podían pagar en pesos y recibir sus pedidos en las ciudades donde la plataforma tenía cobertura.

Casi una década después, Amazon México reportó que en su campaña conjunta de Black Friday y Cyber Monday de 2024 se pidieron más de 55% más unidades que en la edición anterior. En 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que vigilaría ambas jornadas para proteger a quienes compraran con proveedores establecidos en México.

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El Black Friday encontró su lugar después de El Buen Fin

México ya tenía su propia temporada de descuentos en noviembre. El Buen Fin, que comenzó en 2011, celebró su edición de este año del 13 al 17 de noviembre. Diez días después de su cierre llega el Black Friday, con promociones cuya duración depende de cada tienda.

Liverpool, por ejemplo, anunció que reunirá el Black Friday y el Cyber Monday en una sola campaña del viernes 27 al lunes 30 de noviembre. Así, el día de compras que durante años llevó a consumidores mexicanos a hacer fila en la frontera hoy también aparece en los calendarios de las tiendas del país, con ofertas que pueden durar hasta el lunes.