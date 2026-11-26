Encuentras el producto que buscabas, aprovechas el descuento y recibes el correo que confirma la compra. Horas después, la tienda cancela el pedido, aunque el cargo ya aparece en tu tarjeta. Si te ocurre durante el Black Friday, que este año cae el viernes 27 de noviembre, el primer paso es guardar lo que la tienda te ofreció al momento de pagar. Esa información puede ayudarte a reclamar, sobre todo si el artículo sigue en venta con un precio más alto.

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Guarda el precio y las condiciones de la oferta

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda conservar capturas de la publicidad, del precio anunciado y de las condiciones de la promoción. Si la oferta indicaba que estaba sujeta a disponibilidad, tenía un límite de piezas o aplicaba únicamente a cierta versión del producto, guarda también esa parte del anuncio.

Reúne el correo de confirmación, el número de pedido, el comprobante de pago y el aviso de cancelación. Si la tienda vuelve a publicar el artículo con otro precio, toma una captura y verifica que se trate del mismo modelo y vendedor. En una plataforma con varios comercios, dos anuncios del mismo producto pueden corresponder a proveedores distintos.

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Pide que te expliquen por qué cancelaron la compra

Contacta al comercio por escrito y solicita el motivo de la cancelación. Si todavía quieres el producto, pregunta si pueden surtir el pedido al precio que pagaste. Guarda la conversación y el folio de atención para que tengas un registro de lo que pediste y de la respuesta que recibiste.

Si la tienda dice que ya devolvió el dinero, pide el comprobante del reembolso, el importe y la fecha en que se procesó. Después revisa los movimientos de tu tarjeta. Un correo que confirma la cancelación del pedido y un abono en tu cuenta son movimientos distintos.

¿Puedes exigir que te respeten el descuento?

Cuando un proveedor incumple una oferta o promoción, la Profeco señala que el consumidor puede exigir que se respete lo anunciado, aceptar un producto equivalente o pedir que se deje sin efecto la compra. Según el caso, también puede reclamar la diferencia entre el precio de oferta y el precio normal.

Por ejemplo, si compraste una pantalla en 8 mil pesos y, después de cancelarte el pedido, el mismo vendedor vuelve a ofrecerla en 10 mil, conserva ambas publicaciones. Eso te ayudará a documentar el precio que aceptaste y a solicitar que te entreguen el producto en las condiciones pactadas.

La Profeco también señala que, ante una cancelación unilateral del proveedor, puedes reclamar una bonificación de al menos el 20 por ciento del precio pagado. El reembolso corresponde al dinero que entregaste por la compra, mientras que la bonificación es una compensación que puedes plantear en tu reclamación.

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¿Dónde puedes presentar una queja?

Si el proveedor está establecido en México y la tienda no resuelve el problema, puedes presentar una queja en la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana. También puedes recurrir a Concilianet o Conciliaexprés si el comercio participa en alguno de esos servicios.

Al presentar la queja, explica en orden qué compraste, cuánto pagaste, cuándo te avisaron de la cancelación y qué solución estás solicitando. Si tu pedido fue a través de una plataforma, revisa quién aparece como vendedor en la confirmación de compra. Ese dato, junto con las capturas y los comprobantes, ayuda a identificar al proveedor y a respaldar tu reclamación.