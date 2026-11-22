Aprender a boxear sin pagar una mensualidad es una opción para adolescentes y jóvenes en Durango. A través de Boxeando por la Paz , gimnasios y entrenadores se han sumado a una iniciativa federal que ofrece clases gratuitas y permite consultar por internet las sedes y los horarios antes de reservar.

La invitación está dirigida a personas de 13 a 29 años . Si quien va a tomar las clases tiene entre 13 y 17 años, su madre, padre o tutor debe realizar el registro. Quienes ya cumplieron 18 pueden inscribirse por su cuenta.

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¿Cómo inscribirse a las clases gratuitas de boxeo?

El trámite se realiza en la sección Boxeando por la Paz del portal de Jóvenes Construyendo el Futuro. Antes de crear una cuenta, puedes elegir tu estado y municipio en el directorio para revisar qué gimnasios participan, en qué horarios dan clases y qué porcentaje de ocupación tienen.

Para inscribirte, sigue estos pasos.

Selecciona «Inscríbete a clases gratis de box» . Captura y valida la CURP de la persona que va a entrenar . Si es menor de edad, el formulario también pedirá la CURP de su madre, padre o tutor mayor de edad. Ingresa un número de teléfono, el código postal y un correo electrónico al que tengas acceso. En ese correo recibirás los datos para iniciar sesión. Entra a tu cuenta y reserva una clase en el gimnasio y horario que tengan cupo.

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Bienestar

¿Qué gimnasios participan en Durango?

En Durango capital , entre las sedes que se han reportado como participantes están el Gimnasio Gamero’s , en el bulevar Dolores del Río, y el Club de Box Álvaro “Cañas” Muro , en la colonia Las Fuentes.

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En Gómez Palacio , el directorio oficial ha listado al Gym Ruso Rivas y Roldán Boxing , ambos en la zona centro. Como la disponibilidad puede cambiar, conviene consultar el cupo y reservar antes de acudir al gimnasio.

Las sesiones duran una hora y son impartidas por personas con experiencia en el deporte. La iniciativa forma parte de la estrategia federal de Atención a las Causas, que busca acercar la actividad física a las juventudes y contribuir a la prevención de adicciones. En su informe del 12 de agosto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que el programa había llegado a mil 90 gimnasios en 256 municipios del país.