Buen Fin 2026: empieza a comparar precios antes de que lleguen las ofertas y ahorra

Comprar una televisión, cambiar el refrigerador o adelantar un regalo puede parecer una buena idea cuando aparecen los anuncios de descuentos. Pero para saber cuánto se está ahorrando, hace falta una referencia que conviene reunir desde ahora.

A unas semanas del Buen Fin 2026, revisar los precios de los artículos que se pretende adquirir permite llegar con más información y un límite de gasto definido.

La edición de este año se realizará del 13 al 17 de noviembre, de acuerdo con el portal oficial del programa.

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Revisa el precio antes del descuento

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a consultar con anticipación el costo de los productos y observar su evolución para identificar si las ofertas representan una reducción real.

Para ello, dispone de la herramienta Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, donde es posible seleccionar ciudad, categoría, marca y modelo, además de comparar establecimientos y consultar variaciones de precio.

La consulta sirve como referencia para los productos y comercios incluidos. Conviene corroborar el precio vigente directamente con el vendedor antes de comprar.

Captura de Pantalla

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Compara el mismo modelo

Para llevar un registro propio, se puede anotar el precio actual, la fecha de consulta, la tienda y el modelo exacto del artículo. Guardar una captura también ayuda a conservar esa referencia.

En electrónicos y electrodomésticos, comparar únicamente la marca o el tamaño puede resultar insuficiente: dos aparatos de apariencia similar pueden tener distinta capacidad, funciones o accesorios.

También hay que considerar el envío y cualquier cargo adicional para conocer cuánto costará recibir el producto.

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Define cuánto puedes gastar

Profeco recomienda separar lo indispensable de aquello que se desea, pero puede esperar, y establecer un presupuesto acorde con la capacidad de pago.

Si se contempla comprar a meses sin intereses, es conveniente sumar la nueva mensualidad a los compromisos que ya existen. Por ejemplo, una compra de 12 mil pesos a 12 meses representa mil pesos mensuales que deberán cubrirse durante un año.

Antes de pagar, también deben revisarse los plazos de entrega, la garantía y las políticas de cambio o devolución.

Preparar la compra desde octubre permite decidir con una referencia de precios y un presupuesto, antes de que los anuncios y la urgencia por aprovechar una promoción influyan en el gasto.