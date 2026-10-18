¿Cancelaste una suscripción y te siguen cobrando? Cómo detener los cargos

La suscripción parecía cancelada, pero el siguiente estado de cuenta trae una sorpresa: otro cobro por el mismo servicio. Entre plataformas de entretenimiento, aplicaciones y membresías, identificar por qué ocurrió puede convertirse en una cadena de mensajes sin solución.

Antes de resignarte a pagar, conviene revisar cómo contrataste el servicio, quién procesa el cobro y qué comprobante recibiste al solicitar la baja. Estos datos ayudan a determinar dónde reclamar.

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Borrar la aplicación no cancela la suscripción

Desinstalar una aplicación o dejar de utilizar una plataforma no equivale a cancelar el servicio.

La baja debe tramitarse desde el medio correspondiente. Si contrataste directamente con la empresa, normalmente se realiza desde tu cuenta en su aplicación o sitio oficial; si pagaste mediante una tienda de aplicaciones, debes revisar la sección de suscripciones de esa tienda.

Al terminar, guarda el correo de confirmación, el folio y las capturas donde aparezcan la fecha de cancelación y el estado de la cuenta.

También revisa si el movimiento corresponde a un periodo anterior o si todavía aparece como pendiente, antes de identificarlo como un nuevo cobro definitivo.

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¿Qué obligaciones tiene el proveedor?

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que, en las contrataciones electrónicas, el proveedor debe informar claramente si existen cobros automáticos, así como su monto, periodicidad y fecha.

Estos cargos requieren el consentimiento expreso e informado de la persona consumidora. Cuando corresponda una renovación automática, debe notificarse con al menos cinco días naturales de anticipación para permitir la cancelación sin penalización.

La legislación también contempla mecanismos de cancelación inmediata, sin contravenir las disposiciones contractuales. Por ello, es necesario revisar si existen plazos forzosos u obligaciones pendientes.

¿Cómo detener los cobros?

Si ya cancelaste y aparece un cargo posterior sin justificación, solicita al proveedor una aclaración y la devolución. Adjunta el comprobante de baja y pide una respuesta por escrito.

Además, puedes solicitar al banco la cancelación del cargo recurrente. Condusef señala que este trámite es gratuito y debe surtir efecto en un plazo no mayor a tres días hábiles desde que la institución recibe la solicitud.

Conserva también ese folio. Detener el mecanismo de cobro no extingue por sí mismo un contrato ni elimina adeudos válidos.

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¿Dónde presentar una queja?

Si el problema es con la empresa que presta el servicio, puedes acudir a Profeco. Para orientación desde Durango y el resto del país están disponibles los teléfonos 800 468 8722 y 55 5568 8722.

Si la inconformidad corresponde a la actuación del banco, presenta una aclaración ante la institución y, si no se resuelve, solicita apoyo de Condusef al 55 5340 0999.

El expediente debe incluir estados de cuenta, comprobantes de cancelación, folios y respuestas recibidas. Esa documentación permite acreditar cuándo pediste la baja y cuáles cargos estás reclamando.