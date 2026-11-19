Conectar el celular antes de dormir y desconectarlo al despertar es parte de la rutina de muchas personas. Sin embargo, esta costumbre también genera dudas sobre sus posibles consecuencias y si, con el tiempo, puede provocar que la batería dure menos.

La respuesta depende de cómo administra la carga cada dispositivo, cuánto tiempo permanece con la batería llena y las condiciones de temperatura durante la noche.

Aunque los teléfonos actuales cuentan con sistemas para controlar la carga, sus baterías experimentan un desgaste natural que puede acelerarse con ciertos hábitos.

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¿Qué ocurre al llegar al 100%?

Apple explica que el iPhone deja de cargar automáticamente cuando su batería está llena, por lo que puede permanecer conectado durante la noche sin sobrecargarse.

Samsung también señala que sus equipos Galaxy cuentan con mecanismos para detener la carga. En el modo de protección básica, esta se interrumpe al alcanzar el 100% y vuelve a comenzar cuando el nivel baja al 95%.

Sin embargo, evitar una sobrecarga no elimina el envejecimiento de la batería. Mantenerla completamente cargada durante periodos prolongados puede contribuir a reducir su vida útil.

Con el paso del tiempo, esto puede traducirse en una menor capacidad para almacenar energía y, por lo tanto, en menos horas de uso entre una carga y otra.

Así funciona en iPhone

Para reducir el tiempo que la batería permanece completamente llena, Apple incorpora la función de carga optimizada.

Esta herramienta aprende los hábitos del usuario y, en determinadas situaciones, retrasa la carga por encima del 80%. El objetivo es completar el proceso cerca de la hora en que normalmente se desconecta el teléfono.

En los iPhone 15 y posteriores también es posible establecer un límite de carga entre el 80% y el 100%, en incrementos de cinco puntos.

La opción se encuentra en Configuración, dentro del apartado Batería y después en Recarga. Los nombres y funciones disponibles pueden variar según el modelo y la versión del sistema operativo.

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En Android cambia según la marca

Los celulares Android no tienen una configuración idéntica: cada fabricante incorpora sus propias herramientas para administrar la carga.

En los Google Pixel compatibles, la carga inteligente aprende la rutina del usuario para completar la batería poco antes de que desconecte el equipo. Algunos modelos también permiten establecer un límite del 80%.

En los Samsung Galaxy compatibles, la función Protección de la batería ofrece alternativas para detener la carga en un porcentaje seleccionado o mantenerla alrededor del 80% durante el sueño y completarla antes de despertar.

Estas opciones pueden encontrarse en el apartado Batería de los ajustes del teléfono, aunque su disponibilidad, nombre y funcionamiento dependen del modelo y del software instalado.

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El calor también desgasta

Además del tiempo que pasa al 100%, otro factor que influye en la vida útil de la batería es la temperatura.

Google advierte que el sobrecalentamiento puede dañarla, mientras que Apple identifica el historial de temperatura y los patrones de carga como factores que intervienen en su envejecimiento químico.

Por ello, conviene evitar condiciones que hagan que el celular se caliente demasiado mientras permanece conectado y aprovechar las herramientas de protección disponibles.

Tampoco es necesario esperar a que la batería llegue a cero para volver a cargarla ni llevarla siempre al 100%. Las recargas parciales permiten ajustar su uso a las necesidades de cada día.

Dejar el celular conectado durante la noche no significa que se sobrecargará, pero reducir el tiempo que permanece completamente lleno y evitar el calor excesivo puede ayudar a conservar su capacidad por más tiempo.