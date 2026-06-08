Caso Carlos Manzo: ¿Quién es Raúl Morón, el senador llamado a comparecer por homicidio?

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan y fundador del llamado Movimiento del Sombrero, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán citara a comparecer al senador de Morena, Raúl Morón Orozco.

El legislador fue llamado a rendir declaración en calidad de testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante un evento público en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la información difundida, el citatorio fue emitido por la Fiscalía Especializada en materia de Homicidio Doloso y la comparecencia fue programada para el martes 9 de junio, a las 11:00 horas.

La diligencia forma parte de la denuncia presentada por Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, quien ha pedido que se investiguen también las posibles líneas políticas alrededor del crimen.

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¿Por qué fue citado Raúl Morón?

Raúl Morón fue citado como testigo, no como imputado. La Fiscalía busca que rinda declaración dentro de la carpeta relacionada con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

El llamado ocurre después de que Grecia Quiroz señalara que, antes de ser asesinado, Carlos Manzo había hecho diversos señalamientos públicos contra actores políticos con los que mantenía diferencias.

Entre los nombres mencionados dentro de esta línea de investigación están el senador Raúl Morón Orozco; el diputado federal y exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel; y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

De acuerdo con reportes nacionales, tanto Godoy como Campos ya habrían acudido previamente a declarar ante las autoridades ministeriales, como parte de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan.

La Fiscalía también revisó material audiovisual en el que Manzo habría hecho señalamientos antes de su muerte, elementos que ahora forman parte del expediente.

¿Quién es Raúl Morón?

Raúl Morón Orozco es senador de Morena por Michoacán y una de las figuras políticas más visibles de ese partido en la entidad.

Nació en Chucándiro, Michoacán, y antes de consolidarse en la política fue profesor normalista. Su trayectoria pública comenzó ligada al magisterio y al sindicalismo, particularmente dentro de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Morón también tuvo una larga militancia en el PRD, partido en el que ocupó posiciones de liderazgo en Michoacán. Fue diputado local y senador, antes de incorporarse al proyecto político de Morena.

Entre 2018 y 2021 fue presidente municipal de Morelia. Posteriormente buscó la candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán, aunque su registro fue cancelado en el proceso electoral de 2021 por irregularidades en la fiscalización de gastos de precampaña.

Tras ese episodio, se mantuvo como operador político de Morena en Michoacán y actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República.

El trasfondo político del caso

El nombre de Raúl Morón aparece en el expediente no por una imputación formal, sino por las diferencias políticas que Carlos Manzo sostuvo públicamente antes de su asesinato.

Manzo, quien llegó a la alcaldía de Uruapan como independiente, construyó su imagen pública con un discurso frontal contra la inseguridad, la extorsión, la corrupción policial y la presencia del crimen organizado en la región aguacatera de Michoacán.

Su postura lo colocó en una posición de confrontación tanto con grupos criminales como con actores políticos locales y estatales.

Tras su asesinato, Grecia Quiroz ha insistido en que la investigación no debe cerrarse únicamente en la línea del crimen organizado, sino que también deben revisarse los conflictos políticos que Manzo dejó documentados antes de su muerte.

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¿Cómo va la investigación por el homicidio de Carlos Manzo?

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025, en la plaza principal de Uruapan, durante el Festival de las Velas, una celebración relacionada con el Día de Muertos.

Desde entonces, la Fiscalía de Michoacán y autoridades federales han informado sobre diversas detenciones relacionadas con el caso.

Las investigaciones han apuntado a una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente involucrada en la planeación y ejecución del ataque contra el alcalde.

Entre los señalados por las autoridades aparece Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los presuntos operadores intelectuales del crimen.

También han sido detenidas personas señaladas como integrantes de células criminales, presuntos reclutadores, operadores y funcionarios acusados de filtrar información relacionada con el caso.

Uno de los capítulos más recientes ocurrió con la detención de dos servidores públicos: un trabajador de la Fiscalía Regional de Uruapan y un integrante de la Guardia Civil de Michoacán, señalados por presuntamente filtrar información a operadores criminales.

Grecia Quiroz mantiene exigencia de justicia

Tras el asesinato de Carlos Manzo, el Congreso de Michoacán designó a Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan.

Desde entonces, la viuda del exalcalde ha mantenido un discurso crítico frente a las autoridades y ha exigido que se investigue a fondo el crimen, incluyendo a quienes fueron adversarios políticos de su esposo.

Quiroz ha sostenido que Manzo había advertido públicamente sobre amenazas y responsabilizado a diversos personajes en caso de que algo le ocurriera.

Por ahora, la comparecencia de Raúl Morón forma parte de esa línea de investigación y se realiza en calidad de testigo. Hasta el momento, las autoridades no han informado de alguna imputación formal en su contra.

El caso Carlos Manzo sigue abierto y continúa siendo uno de los expedientes más sensibles en Michoacán, no solo por el homicidio de un alcalde en funciones, sino por las implicaciones políticas y de seguridad que ha arrastrado desde noviembre pasado.