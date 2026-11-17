La circulación vehicular será suspendida temporalmente en una vialidad de Durango capital debido a trabajos de mantenimiento y conservación del pavimento que se realizarán este martes 17 de noviembre, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y anticipar sus traslados.

De acuerdo con información publicada este lunes 16 de noviembre en las redes sociales de la Dirección Municipal de Obras Públicas, el cierre se realizará este martes 17 de noviembre, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

Las labores se llevarán a cabo en la calle General Esteban Coronado, en el tramo comprendido entre las calles Dolores del Río e Independencia, donde se realizarán trabajos para mejorar las condiciones de la carpeta asfáltica.

Debido a estas actividades, permanecerá cerrada la circulación vehicular en dicho tramo durante el horario señalado, por lo que los conductores deberán considerar posibles contratiempos al transitar por la zona.

Ante esto, se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas y anticipar sus recorridos, con el propósito de evitar retrasos y complicaciones viales mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento.