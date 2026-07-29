Chivas me dejó 'sin ganas de jugar', la polémica declaración de 'Chicharito' contra el Rebaño Sagrado

Javier "Chicharito" Hernández, fue presentado con su nuevo equipo el Atlético Dallas de la USL Championship, que corresponde a la Liga de fúbol de la Segunda División en Estados Unidos. Durante su presentación reveló que durante su segunda etapa con Chivas, no la pasó muy bien y que "lo dejaron sin ganas de jugar al fútbol".

Hernández, es actualmente el máximo goleador de la Selección Mexicana, récord que hasta 2017 le pertenencia a Jared Borgetti. El ex delantero de equipos como Manchester United y Real Madrid, regresó al rebaño en 2024, equipo en donde no tuvo el regreso que la afición esperaba y cuya etapa estuvo marcada por diferentes polémicas.

¿Qué dijo el "Chicharito" de su segunda etapa con las Chivas?

El canterano rojiblanco, señaló que vivió una segunda etapa complicada e incluso pensó en el retiro pero reconoció que su actual equipo le devolvieron la ilusión de volver a portar una playera además de agradecer la oportunidad.

“Si me tomé el año sabático, es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol. Y estas personas me devolvieron esas ganas y esa oportunidad en una liga que mucha gente la puede menospreciar, pero yo, por ejemplo, estando en el Galaxy, perdí unos cuartos de final contra Sacramento” declaró Javier Hernández.

"El fútbol lo amo, lo respeto como nada en este planeta": "Chicharito" Hernández

Además de eso declaró que el fútbol significa mucho en su vida e hizo hincapié que siempre trata a la profesión con mucho respeto y mencionó que ya se encuentra con ganas de debutar además de que extrañaba la rutina de ser jugador profesional.

“El fútbol lo amo, lo respeto como nada en este planeta, entonces así voy a tratar siempre a la profesión, con muchísimo amor, mucho respeto, y quiero ya que sea enero. Ya tengo ganas de estar con mi equipo, con los jugadores, entrenar, estar en el vestuario, empezar a planear las charlas, la táctica, todo. Todo eso lo extraño, así que estoy feliz y muy contento, y esas fueron una de las pocas o largas razones para estar aquí”, añadió el ex delantero de Chivas.

Hernández mencionó que, incluso cuando jugó para el Real Madrid fue cuestionado sobre su capacidad y que no le sorprenden las diferentes críticas que la decisión de jugar en una liga de segunda división pudieran generar, lo que lo hace estar satisfecho con su decisión.