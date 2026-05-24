Ciclista muere tras desvanecerse cerca de negocio en Durango

Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo luego de desvanecerse cuando circulaba a bordo de una bicicleta por el oriente de la ciudad de Durango, hecho que generó la movilización de corporaciones de emergencia.

El incidente ocurrió a un costado de una carretera, junto a un negocio de venta de carnitas, donde personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo al número de emergencias tras observar al ciclista inconsciente.

De acuerdo con los primeros reportes, el ahora occiso llegó hasta el establecimiento en aparente estado de ebriedad y pidió agua al comerciante que atendía el lugar.

El vendedor relató a las autoridades que el hombre permaneció algunos minutos en el sitio mientras descansaba, pero repentinamente comenzó a sentirse mal y terminó por desvanecerse frente a varias personas.

Tras el reporte, al lugar arribaron paramédicos y elementos de seguridad, quienes de inmediato comenzaron a brindarle maniobras de auxilio al ciclista con la intención de reanimarlo.

Pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de emergencia, el masculino no respondió a las maniobras y fue declarado sin signos vitales en el mismo lugar de los hechos.

La zona fue acordonada por las autoridades en tanto se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba la llegada del Agente del Ministerio Público para tomar conocimiento del caso.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las posibles causas del fallecimiento, por lo que será la necropsia de ley la que determine con precisión cómo ocurrió el deceso.