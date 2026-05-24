Cinco películas que llegarán a los cines de México en junio

La cartelera de junio promete convertirse en una de las más intensas del año. Entre secuelas de franquicias icónicas, nuevas apuestas de superhéroes, historias de terror y grandes regresos animados, los estudios preparan una temporada cargada de estrenos que buscarán conquistar tanto a la nostalgia como a las nuevas generaciones.

Y es que el próximo mes llegará con producciones de distintos géneros que ya generan gran expectativa entre los fanáticos del cine comercial. Algunas marcarán el regreso de personajes emblemáticos, mientras otras buscarán abrir una nueva etapa dentro de importantes universos cinematográficos. Estas son cinco de las películas que estarán acaparando la atención en las salas en los próximos días.

1. Masters of the Universe

La legendaria franquicia de “He-Man”regresará a la pantalla grande con una nueva adaptación “live action”que buscará revivir el universo de Eternia para una nueva generación. La película estará protagonizada por Nicholas Galitzine como el príncipe Adam, quien deberá asumir su destino como He-Man para enfrentar al temible Skeletor, interpretado por Jared Leto.

El filme promete una mezcla de fantasía, acción y ciencia ficción, además de una producción de gran escala respaldada por Amazon MGM Studios. También destacan nombres como Camila Mendes, Idris Elba y Alison Brie dentro del elenco principal.

Estreno: 5 de junio de 2026.

2. Scary Movie 6

La saga de comedia y parodia regresará después de varios años de ausencia con una nueva entrega que promete burlarse de las películas de terror más populares de los últimos tiempos. Uno de los aspectos más comentados del proyecto es el regreso de los hermanos Wayans, considerados piezas fundamentales en el éxito de las primeras cintas de la franquicia.

La película buscará recuperar el tono irreverente, exagerado y absurdo que convirtió a la saga en un fenómeno de taquilla durante los 2000, ahora con referencias contemporáneas al cine de horror actual y la cultura viral de internet.

Estreno: 5 de junio de 2026.

3. Toy Story 5

Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes más famosos de Pixar volverán a los cines con una nueva historia que explorará cómo la tecnología ha cambiado la forma en que los niños juegan. En esta ocasión, los personajes deberán enfrentarse a dispositivos electrónicos que amenazan con desplazarlos del interés infantil.

La cinta está dirigida por Andrew Stanton y marca el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas y queridas del cine, incluso por varias generaciones.

Estreno: 18 de junio de 2026.

4. Supergirl: Woman of Tomorrow

DC Studios apostará por una nueva versión cinematográfica de Kara Zor-El con una historia inspirada en el aclamado cómic de Tom King. La actriz Milly Alcock será la encargada de interpretar a Supergirl en una película que mostrará una versión más compleja y oscura del personaje.

La trama seguirá a la heroína en un viaje espacial marcado por la venganza y la supervivencia, alejándose del tono más luminoso tradicional de Superman. Además, el filme formará parte de la nueva etapa del universo cinematográfico de DC encabezada por James Gunn.

Estreno: 25 de junio de 2026.

5. M3GAN 2.0

La muñeca robótica más perturbadora del cine reciente, regresa con una secuela que expandirá el universo tecnológico y de inteligencia artificial presentado en la primera película. En esta nueva entrega, M3GAN será reconstruida para enfrentar a un nuevo androide militar que amenaza con desatar una crisis global.

El filme volverá a combinar terror, humor negro y ciencia ficción, elementos que ayudaron a convertir a la primera cinta en un fenómeno viral dentro de redes sociales y taquilla. Allison Williams y Violet McGraw retomarán sus papeles en esta continuación producida por Blumhouse y Atomic Monster.