Cita la Fiscalía a Maru Campos y Rocha Moya

Durante este sábado la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió en Palacio de Gobierno en Chihuahua un citatorio para acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con lo que se dio a conocer, la cita sería el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana en la FGR.

La Gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio, el cual fue recibido por ella misma y afirmó que "aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo".

"Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses", señaló Maru Campos a los agentes a quienes les dijo también que entendía que hacían su trabajo.

Más tarde, la Fiscalía General de la República informó que citó a entrevista al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a los demás funcionarios acusados y requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo anterior, indicó, en el marco de las diligencias que hace para determinar si existen indicios de nexos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

RESPONDE A CITATORIO

Por su parte, Rocha Moya aseguró que atenderá el citatorio ante las investigaciones por acusaciones realizadas por Estados Unidos.