Clima en Durango: la semana arrancará con calor, nubosidad y cambios entre regiones

Con el arranque de una nueva semana, las condiciones del tiempo volverán a colocarse entre los temas a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios de temperatura en distintas regiones del estado. Para este lunes, el panorama no será igual en todos los municipios.

Para este lunes 25 de mayo, Durango tendrá un escenario de mañanas frescas y tardes calurosas, con una capital de ambiente más templado que otras regiones del estado, mientras que en la Laguna y las Quebradas seguirá dominando el calor. Además, un pronóstico extendido difundido con base en Conagua para la ciudad de Durango señala para este lunes una temperatura de entre 15 y 34 grados, con lluvias aisladas en el noroeste y oriente del estado.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con una mañana fresca y una temperatura cercana a los 15 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante buena parte del día, con una jornada más estable que la del fin de semana, pero todavía con bastante nubosidad en la capital.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 26 grados al amanecer y una máxima de hasta 35 grados centígrados por la tarde, con cielo de parcialmente soleado a mayormente soleado durante las horas de más calor. Así, la Laguna volverá a colocarse entre las zonas más calurosas del estado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada estable. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 18 grados y máximas de hasta 30 grados, con cielo entre nubes intermitentes y parcialmente soleado durante buena parte del día.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se esperan mínimas cercanas a los 12 grados y máximas de alrededor de 23 grados, con cielo de nubes intermitentes a mayormente nublado conforme avance la tarde y la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 17 grados al amanecer y máximas de alrededor de 29 grados, con cielo de nubes intermitentes a mayormente soleado durante la jornada.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más intenso del estado. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de 25 grados y máximas de hasta 37 grados centígrados, con sol, bruma y calor fuerte durante las horas centrales del día.

De manera general, Durango tendrá este lunes un día de contrastes, con una capital más nublada, una sierra más fresca y regiones como la Laguna y las Quebradas donde el calor seguirá apretando. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y tomar previsiones si se va a permanecer bajo el sol durante varias horas, especialmente en los municipios con temperaturas más altas.

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