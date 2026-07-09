Clima en Durango: viernes con mañana tranquila y lluvias por la tarde en varias regiones

Con el cierre de semana ya en puerta, las condiciones del tiempo volverán a ser un tema a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios del clima en las distintas regiones del estado.

Para este viernes 10 de julio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes templadas a cálidas, con una capital que tendrá varias horas de estabilidad, aunque al cierre del día podrían presentarse tormentas eléctricas. En otras regiones, como la Laguna, el calor seguirá más marcado, mientras que en municipios serranos, del norte y de las Quebradas también aparecen señales de lluvia e inestabilidad conforme avance la tarde.

En la ciudad de Durango, el viernes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 25 grados. El cielo se mantendrá entre nubes y claros durante buena parte del día, con más apertura de sol hacia el mediodía, pero hacia las 18:00 horas aparece probabilidad de tormenta eléctrica, por lo que la capital perfila una jornada estable durante varias horas, aunque más cambiante al cierre.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 22 grados al amanecer y una máxima de hasta 34 grados centígrados por la tarde, con cielo parcialmente soleado y nublado conforme avance la jornada, aunque sin una señal importante de lluvia en el desglose consultado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada cambiante. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 16 grados y máximas de hasta 25 grados, con cielo nublado por la mañana, apertura de sol a media mañana y lluvias por la tarde, además de tormenta eléctrica hacia la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este viernes se esperan mínimas cercanas a los 12 grados y máximas de alrededor de 20 grados, con cielo nublado durante gran parte del día y lluvias entre la una y las cinco de la tarde, además de chubascos por la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 16 grados al amanecer y máximas de alrededor de 28 grados, con cielo nublado al inicio del día, algo de sol al mediodía y tormentas eléctricas hacia las 18:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, aunque con mayor inestabilidad conforme avance la jornada. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 20 grados y máximas de hasta 31 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y lluvias desde la tarde, además de tormentas eléctricas por la noche.

De manera general, Durango tendrá este viernes un día de contrastes, con una capital estable durante varias horas, una Laguna donde el calor seguirá fuerte y municipios serranos, del norte y de las Quebradas donde el cielo podría cambiar con lluvia y tormenta eléctrica conforme avance el día. La recomendación es no confiarse de la estabilidad de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche.