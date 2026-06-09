Coahuila y Durango: dos escenarios, dos realidades

La contundente victoria del PRI en Coahuila, donde la alianza PRIUDC logró conservar con amplitud el control del Congreso local, ha provocado una pregunta inevitable: ¿es una señal de lo que ocurrirá en Durango en 2027? Para algunos actores políticos, la respuesta parecería obvia. Sin embargo, un análisis más cuidadoso de la realidad electoral de ambos estados lleva a una conclusión distinta: el triunfo priista en Coahuila no representa una ventaja automática ni una garantía de éxito para el PRI en Durango.

La tentación de relacionar resultados electorales entre estados vecinos suele ser grande, pero la política rara vez funciona de manera tan simple. Coahuila y Durango comparten historia, cultura política y una larga tradición priista, pero hoy enfrentan condiciones políticas, económicas y sociales muy diferentes.

Coahuila sigue siendo uno de los últimos bastiones históricos del PRI en México. A pesar de la expansión nacional de Morena durante los últimosaños, el priismo coahuilense ha logrado conservar una estructura territorial sólida, una narrativa centrada en la seguridad pública y una capacidad de movilización electoral que continúa siendo competitiva.

La reciente elección estuvo marcada principalmente por temas locales y por la evaluación ciudadana del desempeño del gobierno estatal. En ese contexto, la victoria del PRI puede entenderse como el resultado de una maquinaria política que ha logrado mantener cohesión y eficacia en un entorno nacional adverso.

Durango presenta un escenario distinto. Se trata de un estado que ya vivió la alternancia política, donde ninguna fuerza puede considerarse propietariapermanente del voto ciudadano. El electorado duranguense ha demostrado que está dispuesto a modificar sus preferencias cuando percibe que las circunstancias así lo justifican. Por ello, asumir que la elección de 2027 seguirá la misma lógica que la observada en Coahuila sería un error de diagnóstico.

Además, la próxima elección se desarrollará en un contexto nacional completamente diferente. Mientras la elección coahuilense tuvo un carácter predominantemente local, la contienda de 2027 estará influida por la evaluación del gobierno federal, la situación económica del país, los temas de seguridad y la percepción general sobre el rumbo de México. Todos esos factores tendrán impacto en las preferencias de los votantesduranguenses.

A ello se suma un elemento que podría resultar determinante: la situación económica del estado. Más allá de los discursos oficiales y de las cifras presentadas en informes gubernamentales, una parte importante de la población percibe que Durango continúa enfrentando problemas estructurales relacionados con la falta de inversión, la escasez de empleos bien remunerados y un crecimiento económico insuficiente para responder a las expectativas de la ciudadanía.

Durante años, los duranguenses han escuchado anuncios sobre proyectos estratégicos, atracción de empresas y generación de oportunidades. Sin embargo, para muchos ciudadanos la realidad cotidiana sigue marcada por salarios limitados, migración de jóvenes hacia otras entidades y dificultades para acceder a mejores condiciones de vida. Cuando las familias no perciben mejoras tangibles en su economía, el voto suele convertirse en un mecanismo de evaluación y, en ocasiones, de castigo para quienes ejercen el poder.

Existe además una variable que no debe subestimarse: el crecimiento de Movimiento Ciudadano. Mientras en el pasado la competencia política se concentraba principalmente entre PRI-PAN y Morena, hoy MC aparece como una alternativa con capacidad para atraer sectores urbanos, jóvenes, profesionistas y votantes desencantados de ambos bloques. Incluso sin convertirse en la fuerza ganadora, su crecimiento podría modificar significativamente la distribución del voto y alterar los resultados en distritos estratégicos.

La presencia de un tercer actor competitivo introduce una complejidad que no puede ignorarse. Cada punto porcentual que gane Movimiento Ciudadanopuede modificar el equilibrio electoral, generar nuevas alianzas de facto y obligar a los partidos tradicionales a replantear sus estrategias.

Por ello, el triunfo del PRI en Coahuila debe interpretarse como una noticia positiva para el priismo regional, pero no como una garantía electoral para Durango. La realidad duranguense incorpora factores propios: una competencia más abierta, una economía que no termina de despegar, un electorado más volátil y un tercer actor político que busca consolidarse.

Coahuila acaba de demostrar que sigue siendo un bastión priista. Durango, en cambio, continúa siendo un territorio en disputa. Y en política, las elecciones no se ganan por vecindad geográfica ni por nostalgia histórica; se ganan entendiendo los problemas reales, las preocupaciones cotidianas y las expectativas de los ciudadanos en el momento que les toca acudir a las urnas.

@AntonioBrachoM