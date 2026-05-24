Conductor vuelca tras chocar contra un macetón en avenida Primo de Verdad

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Durango, luego de que un vehículo terminara volcado tras impactarse contra un macetón ubicado sobre la banqueta.

El percance ocurrió sobre la avenida Primo de Verdad, a la altura del cruce con bulevar Durango, donde un automóvil Chevrolet Sonic, modelo 2015, salió de su trayectoria por causas que aún no han sido establecidas.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor perdió el control de la unidad, se proyectó hacia la banqueta y terminó golpeando contra un macetón, lo que provocó que el vehículo quedara volcado sobre la vialidad.

Policías ayudaron al conductor a salir

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y brindaron apoyo para que el automovilista pudiera salir de la unidad.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron la valoración del conductor, quien fue identificado como Ederlin René, con residencia en Baja California y estancia temporal en la ciudad de Durango.

Pese a lo aparatoso del accidente, el hombre solo presentó un esguince en una de sus muñecas, lesión que no ameritó su traslado a un hospital.

Policía Vial tomó conocimiento

La zona fue atendida también por personal de la Policía Vial, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad administrativa del accidente.

El vehículo resultó con daños considerables, principalmente por el impacto y la volcadura, aunque no se reportaron más personas lesionadas.