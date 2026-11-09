Constancia de Situación Fiscal: así puedes obtenerla gratis y sin ir al SAT

Conseguir un documento fiscal puede parecer complicado cuando no recuerdas tus claves de acceso o quieres evitar una vuelta a las oficinas. Sin embargo, existen diferentes alternativas para realizar este trámite, dependiendo de las herramientas que tengas disponibles.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundió una guía con las opciones para obtener la Constancia de Situación Fiscal, tanto por internet como de manera presencial. El trámite es gratuito.

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¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

Es un documento que reúne información del contribuyente registrada ante el SAT, como RFC, nombre, domicilio y régimen fiscal, además de la Cédula de Identificación Fiscal.

Permite consultar cómo estás registrado ante la autoridad tributaria y verificar tus datos.

Con contraseña: desde el portal o el celular

Si cuentas con contraseña del SAT o e.firma, puedes ingresar al portal oficial, localizar el trámite de Constancia de Situación Fiscal e iniciar sesión. Después, selecciona “Generar Constancia” y guarda el documento.

Otra alternativa es entrar a “Mi espacio SAT”, identificarte con tu RFC y contraseña y elegir la opción de Constancia de Situación Fiscal para descargarla.

También puedes utilizar la aplicación SAT Móvil, disponible para Android y iOS. Una vez instalada, ingresa con tu RFC y contraseña; en el apartado “Mi RFC”, selecciona “Constancia” para obtener el archivo.

Al terminar cualquiera de estos procedimientos, cierra tu sesión.

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Sin contraseña: puedes solicitarla mediante SAT ID

Las personas físicas mayores de 18 años pueden recurrir a SAT ID para solicitar el documento mediante una validación de identidad.

Necesitarás tu RFC, correo electrónico personal, identificación oficial vigente y un dispositivo que permita tomar fotografías y grabar video.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Seleccionar la opción de Constancia de Situación Fiscal con CIF. Registrar los datos solicitados y confirmar el correo electrónico mediante un código. Fotografiar la identificación oficial por ambos lados. Grabar un video siguiendo las instrucciones de la plataforma. Firmar y enviar la solicitud.

Esta opción no genera una descarga inmediata: el SAT revisa la solicitud y responde en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Si es autorizada, recibirás la constancia en PDF en el correo registrado. Si es rechazada, deberás repetir el procedimiento y corregir las inconsistencias señaladas.

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También hay atención por videollamada y sin cita

La Oficina Virtual permite realizar el trámite mediante una videollamada, con cita previa en el servicio de entrega de constancias. Para esta modalidad se requiere una identificación oficial vigente digitalizada y un dispositivo con cámara, micrófono e internet.

Si prefieres acudir personalmente, puedes solicitar la constancia en oficinas o módulos del SAT sin cita, presentando tu identificación oficial vigente en original.

Antes de elegir una opción, revisa si tienes acceso a tu contraseña y qué tan pronto necesitas el documento. Esto te ayudará a decidir entre descargarlo directamente, solicitarlo mediante validación de identidad o acudir a una oficina.