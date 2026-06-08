¿Cuándo es momento de cambiar tus llantas? Estas señales no debes ignorarlas

Las llantas suelen ser una de esas partes del auto que muchos conductores revisan hasta que ya hay una falla evidente: una ponchadura, una vibración extraña o un derrape en plena lluvia.

Sin embargo, esperar demasiado para cambiarlas puede convertirse en un riesgo serio, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el pavimento mojado exige mayor agarre y una buena respuesta al frenar.

Aunque algunas llantas pueden “verse bien” a simple vista, el desgaste, la antigüedad, las grietas o una presión incorrecta pueden reducir su desempeño y aumentar el riesgo de perder el control del vehículo.

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El dibujo ya está muy bajo

Una de las señales más claras de que una llanta debe cambiarse es el desgaste de la banda de rodamiento, es decir, el dibujo que hace contacto con el pavimento.

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2010 establece que las llantas deben contar con indicadores de desgaste con una altura mínima de 1.6 milímetros, considerado como límite de seguridad. Cuando la llanta llega a ese punto, ya no ofrece el mismo agarre y debe sustituirse.

Fabricantes como Michelin también señalan que la profundidad mínima de la banda de rodamiento es de 1.6 milímetros y que alcanzar ese nivel implica cambiar la llanta para evitar riesgos de seguridad.

Revisa el indicador TWI

Muchas llantas cuentan con una marca conocida como TWI, por sus siglas en inglés de Tread Wear Indicator, o indicador de desgaste.

Este indicador aparece marcado en el costado de la llanta y señala la zona donde se encuentra una pequeña barra dentro del dibujo. Cuando el desgaste llega al nivel de esa barra, la llanta ya alcanzó su límite mínimo y es momento de reemplazarla.

Grietas, chipotes o deformaciones

No todo depende del dibujo. Una llanta también debe cambiarse si presenta grietas en los costados, cortes profundos, abultamientos, deformaciones o zonas donde el caucho se vea reventado.

Los llamados “chipotes” son una señal de daño estructural y pueden aparecer después de caer en un bache, golpear una banqueta o circular con baja presión. En estos casos, aunque la llanta todavía tenga dibujo, puede representar un riesgo de reventón.

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Si ya tiene muchos años, también cuenta

La edad de una llanta también importa. Michelin recomienda reemplazar las llantas como medida de precaución si no han sido sustituidas 10 años después de su fecha de fabricación, incluso si aparentemente siguen en buen estado. Esta recomendación también aplica para la llanta de refacción.

Para revisar la edad, se debe buscar el código DOT en el costado de la llanta. Los últimos cuatro números indican la semana y el año de fabricación. Por ejemplo, un código que termina en 2419 significa que la llanta fue fabricada en la semana 24 del año 2019.

Vibraciones, jaloneos o desgaste disparejo

Si el volante vibra, el auto se va hacia un lado o una llanta se desgasta más que las demás, puede haber problemas de alineación, balanceo, suspensión o presión.

Bridgestone México recomienda alinear y balancear las llantas cada 5 mil a 6 mil millas, es decir, aproximadamente cada 8 mil a 9 mil 600 kilómetros, para ayudar a prevenir desgaste prematuro y mejorar el desempeño del vehículo.

En lluvia, el riesgo aumenta

Las llantas en mal estado son especialmente peligrosas en pavimento mojado. Cuando el dibujo está muy bajo, la llanta pierde capacidad para desplazar el agua y aumenta el riesgo de derrape o acuaplaneo.

Por eso, antes de salir a carretera o circular durante lluvias intensas, se recomienda revisar presión, profundidad del dibujo, estado físico de las llantas y también la refacción.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos recomienda revisar el dibujo de las llantas al menos una vez al mes, junto con la presión, y reemplazarlas cuando el desgaste llega al límite marcado por los indicadores.

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Señales de alerta para cambiar tus llantas

Debes considerar el cambio de llantas si detectas alguna de estas señales:

El dibujo ya llegó al indicador de desgaste.

La profundidad está en 1.6 milímetros o menos.

Hay grietas, cortes, chipotes o deformaciones.

La llanta pierde aire constantemente.

El auto vibra o se jala hacia un lado.

Hay desgaste irregular.

La llanta tiene cerca de 10 años de fabricación.

La refacción está vieja, baja o agrietada.

IA

No esperes a que truene

Cambiar las llantas puede parecer un gasto pesado, pero ignorar las señales de desgaste puede salir mucho más caro.

Una llanta en mal estado no solo aumenta el riesgo de ponchadura; también puede alargar la distancia de frenado, reducir el control del vehículo y provocar accidentes, especialmente en lluvia, carretera o zonas con baches.

La recomendación es sencilla: revisar las llantas una vez al mes, antes de salir a carretera y después de caer en un bache fuerte. Si hay duda, lo mejor es acudir con un especialista para una revisión.

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