¡Cuidado, papá! Publicar fotos del festival patrio podría meterte en problemas legales

Los festivales patrios están por comenzar en las escuelas y seguramente muchos padres sacarán el celular para grabar el baile de sus hijos. El problema aparece cuando esas imágenes, en las que también salen otros alumnos, terminan publicadas en Facebook, Instagram o TikTok.

Antes de subirlas, hay algo importante que debes saber: el rostro de una niña, niño o adolescente está protegido por las leyes mexicanas.

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No todos los niños tienen permiso para aparecer en redes

Aunque el festival se realice frente a decenas de familias, eso no significa que todos los estudiantes puedan ser fotografiados o mostrados públicamente.

Algunos padres prefieren que sus hijos no aparezcan en redes sociales por seguridad, privacidad o cuestiones familiares. Por eso, una fotografía aparentemente inocente podría generar una inconformidad si permite reconocer a otro menor.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que los menores tienen derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales, incluida su imagen.

¿Los padres pueden publicar las fotografías?

Sí pueden compartir imágenes de sus propios hijos, pero deben tener cuidado cuando también aparezcan otros estudiantes.

La opción más segura es recortar la fotografía, cubrir o difuminar los rostros de los demás niños o elegir una toma en la que no puedan ser identificados. También se recomienda evitar imágenes que muestren el nombre de la escuela, horarios, uniformes, gafetes u otros datos que revelen dónde se encuentran los menores.

No todas las publicaciones provocarán automáticamente una sanción. Sin embargo, los padres de otro alumno podrían pedir que se retire la fotografía si no autorizaron su difusión o consideran que afecta la privacidad o seguridad de su hijo.

La escuela también debe pedir permiso

Cuando el plantel toma fotografías o videos para publicarlos en sus cuentas oficiales, debe informar previamente a los padres y explicar dónde utilizará el material.

La autorización debería indicar si las imágenes aparecerán en Facebook, Instagram, la página de la escuela, publicidad o materiales impresos. Dar permiso para tomar una fotografía no significa necesariamente que pueda utilizarse para cualquier propósito.

Además, si un estudiante no cuenta con autorización, la escuela no tendría que excluirlo del festival. Puede evitar enfocarlo, colocarlo fuera de las tomas o difuminar su rostro antes de publicar el contenido.

La Suprema Corte ha señalado que, para usar la imagen de un menor, debe considerarse el consentimiento de sus padres o tutores, pero también la opinión del propio niño o adolescente, dependiendo de su edad y madurez.

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¿Qué pasa si contrataron a un fotógrafo?

El fotógrafo tampoco debería utilizar las imágenes de los estudiantes libremente. La escuela debe establecer para qué fue contratado y evitar que el material termine en publicidad, portafolios o redes sociales sin permiso.

Así que, durante el próximo festival patrio, puedes tomar todas las fotografías que quieras para conservar el recuerdo. Antes de subirlas a internet, revisa quiénes aparecen: quizá no todas las familias desean que sus hijos terminen en tus redes.