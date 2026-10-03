¿CURP para mascotas? Senado avala registro nacional; esto falta para que se aplique

Tener un perro o un gato podría implicar una nueva responsabilidad para sus tutores en México. Una propuesta aprobada por el Senado plantea un registro nacional de animales de compañía, junto con medidas para prevenir el abandono y sancionar el maltrato.

Aunque se ha difundido como una “CURP para mascotas”, el nombre del instrumento es Registro Nacional de Animales de Compañía y forma parte del proyecto de Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

El dictamen fue aprobado el martes 29 de septiembre con 115 votos a favor y uno en contra, en lo general. Posteriormente, fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar su análisis y discusión. Por ello, la aprobación del Senado no significa que el trámite nacional ya esté disponible o sea exigible en todo el país.

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¿Qué contempla el registro de mascotas?

El proyecto establece un registro obligatorio y gratuito para los animales de compañía. Este instrumento formaría parte de una política nacional que también contempla acciones contra el abandono, campañas de vacunación, esterilización y adopción, así como obligaciones para quienes tienen animales bajo su cuidado.

La propuesta busca fortalecer la identificación y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de protección animal. Además del registro de mascotas, prevé un padrón de personas infractoras, que concentraría información relacionada con las sanciones por incumplir estas normas.

Llamarlo “CURP para mascotas” permite explicar la idea de un registro de identificación, pero no debe confundirse con la Clave Única de Registro de Población que se asigna a las personas.

¿Habrá multas superiores a 200 mil pesos?

El proyecto aprobado contempla multas de hasta 234 mil 620 pesos por actos de crueldad contra los animales, además de arrestos administrativos de hasta 36 horas. También incluye otras medidas, como clausuras y decomisos, según la infracción correspondiente. Estas sanciones forman parte de la propuesta legislativa y no deben presentarse como multas nacionales que comenzaron a aplicarse con la votación del Senado.

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El antecedente que ya existe en Ciudad de México

En la capital del país opera el Registro Único de Animales de Compañía, conocido como RUAC. Es un trámite gratuito que permite obtener una credencial digital y contar con un respaldo para acreditar la tutela del animal.

Según la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, también genera información útil para diseñar campañas de salud, vacunación y esterilización. El registro no funciona como un sistema de rastreo y el uso de chips es opcional.

Para los tutores de mascotas en Durango y otras entidades, la aprobación del Senado representa un avance legislativo. La aplicación del nuevo esquema nacional dependerá de que concluya el proceso en el Congreso y se establezcan las disposiciones para ponerlo en funcionamiento.