De Guadalupe Victoria a Lázaro Cárdenas: así nació el desfile del 16 de septiembre

Miles de integrantes de las Fuerzas Armadas recorren cada 16 de septiembre las principales avenidas de la Ciudad de México. Aunque actualmente parece una tradición inseparable de las fiestas patrias, el desfile necesitó más de un siglo para adquirir la forma y periodicidad que hoy conocemos.

Su antecedente simbólico se encuentra en la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, ocurrida el 27 de septiembre de 1821. Encabezadas por Agustín de Iturbide, las tropas desfilaron por las calles de la capital para celebrar la consumación de la Independencia.

Aquel recorrido no conmemoraba el Grito de Dolores, pero con el paso del tiempo se convirtió en una referencia para las ceremonias militares organizadas durante septiembre.

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Museo Nacional de Historia / INAH

Guadalupe Victoria organizó la primera celebración oficial

El primer festejo nacional del 16 de septiembre tuvo lugar en 1825, durante el gobierno de Guadalupe Victoria, primer presidente de México.

Las autoridades pidieron a los habitantes de la capital iluminar y adornar sus casas con banderas y gallardetes. También se realizaron salvas de artillería, actos cívicos, música, fuegos artificiales y un desfile que llegó hasta Palacio Nacional.

Aquella celebración es considerada el primer antecedente oficial del actual desfile, aunque durante buena parte del siglo XIX no se efectuó de manera constante. Las guerras internas, las intervenciones extranjeras y los cambios de gobierno provocaron numerosas interrupciones.

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Porfirio Díaz convirtió la ceremonia en una parada militar

Otro momento decisivo ocurrió en 1896, cuando el gobierno de Porfirio Díaz ordenó trasladar la Campana de Dolores desde Guanajuato hasta Palacio Nacional.

La reliquia fue recibida en la capital con una ceremonia y una parada del Ejército Federal. La exhibición militar causó tal impresión entre los asistentes que comenzó a repetirse en los años siguientes.

Durante el Porfiriato, los desfiles también sirvieron para mostrar la disciplina, el armamento y la organización del Ejército. En 1910, las celebraciones alcanzaron una escala especialmente grande con motivo del centenario del inicio de la Independencia.

Sin embargo, el estallido de la Revolución Mexicana volvió a interrumpir la continuidad de la ceremonia.

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Fototeca Nacional

Lázaro Cárdenas estableció la tradición anual

Fue hasta 1935, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, cuando se promovió la realización anual del desfile militar del 16 de septiembre.

A partir de entonces, la ceremonia quedó integrada de manera permanente a las fiestas patrias y comenzó a adquirir su formato moderno, encabezada por el presidente de la República en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Con los años se incorporaron vehículos, unidades motorizadas, aeronaves, paracaidistas y contingentes de distintas instituciones. No obstante, detrás del despliegue actual permanecen los rastros de aquella celebración organizada por Guadalupe Victoria en 1825 y de la parada militar con la que Porfirio Díaz recibió la Campana de Dolores en 1896.