¿De qué falleció Dolly Parton, la cantante y autora de 'Jolene'? Esto es lo que sabemos

La música country está de luto. Dolly Parton, una de las cantantes, compositoras y actrices más reconocidas de Estados Unidos, falleció este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años de edad, noticia que fue confirmada inicialmente por su familia.

La intérprete de temas como "Jolene", "I Will Always Love You" y muchos más, murió en Nashville, Tennessee. En las primeras horas posteriores al anuncio, la familia no detalló públicamente el motivo del fallecimiento, lo que generó numerosas interrogantes sobre los problemas de salud que la artista había enfrentado durante sus últimos meses.

¿De qué murió Dolly Parton?

Posteriormente, representantes de Dolly Parton confirmaron a la revista People que la cantante murió después de una breve lucha contra el cáncer , aunque hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente qué tipo de cáncer le había sido diagnosticado.

De acuerdo con dicha información, Parton falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, donde se encontraba acompañada por sus seres queridos. La artista había ingresado a este centro médico el viernes 21 de agosto, cuatro días antes de su fallecimiento.

De acuerdo con el medio internacional AP, informó inicialmente que el publicista de Parton había confirmado que murió pacíficamente en Nashville, pero sin revelar el motivo.

Una carrera marcada por ‘Jolene’ y otros grandes éxitos

Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, Dolly Rebecca Parton creció en una familia de 12 hermanos y comenzó a relacionarse con la música desde muy pequeña.

Uno de los momentos fundamentales de su carrera llegó con Jolene, lanzada en la década de 1970 y convertida posteriormente en una de las composiciones más reconocibles de su repertorio. También escribió I Will Always Love You, canción que años después alcanzaría una nueva dimensión mundial con la interpretación de Whitney Houston.