¿Debes al SAT? Se acerca el plazo para solicitar descuentos en multas y recargos

Los adeudos fiscales pueden crecer con el paso del tiempo y convertirse en una carga difícil de resolver. Para algunas personas y empresas, octubre representa una oportunidad para revisar sus pendientes y solicitar beneficios antes de que venza el plazo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que el 31 de octubre de 2026 es la fecha límite para presentar solicitudes de adhesión al Programa de Regularización Fiscal, conforme al supuesto que corresponda.

El esquema contempla una reducción de hasta 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que se cumplan sus requisitos.

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¿Quiénes pueden acceder?

El programa está dirigido a personas físicas y empresas cuyos ingresos totales durante 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos y que tengan adeudos susceptibles de regularización.

Incluye distintos supuestos: contribuciones omitidas, contribuyentes sujetos a revisión y créditos fiscales firmes. La forma de aplicar el beneficio depende de la situación de cada contribuyente.

¿El SAT elimina toda la deuda?

El impuesto pendiente se debe pagar. La disminución se aplica a los conceptos que acompañan el adeudo y que están contemplados en el programa.

Además, el porcentaje depende del caso. Por ejemplo, el SAT establece un beneficio de 90 por ciento para ciertos créditos constituidos exclusivamente por multas por incumplir obligaciones distintas a las de pago, siempre que se atienda la obligación omitida.

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¿Cómo se solicita?

Para quienes tienen créditos fiscales firmes, el SAT contempla presentar la solicitud mediante Mi portal, en “Servicios por internet”, seleccionando el trámite “ESTIMULO FISCAL LIF 2026”.

Si el adeudo está impugnado, se requiere presentar el acuse del desistimiento correspondiente. Una vez entregado el formulario de pago, debe atenderse el plazo señalado por la autoridad.

Quienes tienen contribuciones omitidas que todavía no han sido determinadas por la autoridad siguen un procedimiento diferente, relacionado con la presentación de sus declaraciones. Por ello, conviene identificar primero en qué supuesto se encuentra el adeudo.

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¿Qué restricciones hay?

Entre los requisitos están no haber recibido determinados beneficios de condonación anteriores ni el estímulo de regularización fiscal de 2025, además de no contar con sentencia firme por delitos fiscales.

También existen exclusiones relacionadas con los listados fiscales previstos en los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

El SAT mantiene orientación mediante su minisitio del programa y sus canales de atención. Para contribuyentes de Durango, los requisitos son los mismos que en el resto del país: el beneficio debe revisarse según el origen y las condiciones de cada adeudo.