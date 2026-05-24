Detienen a exdirector jurídico de Pueblo Nuevo por posible desvío de recursos

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio a conocer este domingo la detención del exdirector de Asuntos Jurídicos y representante legal del municipio de Pueblo Nuevo, por su probable responsabilidad en el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de recursos públicos destinados al pago de laudos laborales.

De acuerdo con la información oficial, se trata de Cristhian Agustín y el arresto fue realizado por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, luego de que un Juez concediera una orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público Especializado.

Delito

Las investigaciones establecieron que en enero del año 2025 el entonces funcionario recibió un cheque por 300 mil pesos de una cuenta oficial del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, recursos que debían utilizarse exclusivamente para cubrir pagos derivados de laudos laborales.

Posteriormente, el exfuncionario habría presentado ante la Dirección de Administración y Finanzas Municipal documentación para comprobar supuestos pagos parciales relacionados con diversos expedientes laborales. Sin embargo, la autoridad laboral correspondiente informó que dichas cantidades no fueron exhibidas dentro de los expedientes señalados.

La Fiscalía anticorrupción sostuvo que la comprobación presentada estaba respaldada con documentación presuntamente falsa , lo que habría permitido desviar recursos públicos destinados a obligaciones laborales del Ayuntamiento, afectando las finanzas y el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento.

Tras su captura, Cristhian Agustín fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 y quedó a disposición del Juez de la causa, quien definirá su situación jurídica conforme a los plazos establecidos por el procedimiento penal.

El delito de peculado está contemplado en el artículo 339 del Código Penal del Estado de Durango y sanciona a los servidores públicos que dispongan indebidamente de recursos públicos para fines distintos a los autorizados.