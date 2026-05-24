Detienen a hombre que robó casi 40 mil pesos de una notaría en Zona Centro de Durango

Un hombre fue detenido por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública luego de ser sorprendido presuntamente al interior de una notaría ubicada en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del pasado 23 de mayo , cuando corporaciones policiacas atendieron un reporte de allanamiento de morada en un inmueble situado sobre la calle Aquiles Serdán poniente, entre Dolores del Río y Doctores.

Al arribar al lugar, los oficiales fueron recibidos por el reportante, identificado como Alejandro, de 29 años de edad, quien señaló que dentro de la Notaría Pública número 14 se encontraba una persona ajena al establecimiento.

Con autorización de los encargados, los agentes ingresaron al inmueble y localizaron a un hombre, quien se identificó como Rodrigo, de 57 años, con domicilio en la localidad Cordón de la Madera, municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

Durante la revisión, los policías le aseguraron varios fajos de billetes de distintas denominaciones, los cuales sumaban un total de 39 mil 400 pesos, cantidad que presuntamente habría sido sustraída del lugar.

Tras el aseguramiento del dinero y la detención del señalado, los uniformados procedieron a trasladarlo para ponerlo a disposición de la autoridad competente, donde se determinará su situación legal por el presunto delito de robo.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ingresó el detenido al inmueble y si pudiera estar relacionado con otros hechos similares ocurridos en la zona centro de la capital duranguense.