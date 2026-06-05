Detienen en California a militar vinculado al caso Ayotzinapa; ¿de quién se trata?

Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron en California a Enrique Martínez Chávez, exmilitar mexicano señalado por su presunta relación con el caso Ayotzinapa, una de las investigaciones más sensibles y prolongadas en México por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.

La detención fue realizada por agentes de ICE en Hawthorne, California, el pasado 3 de junio. De acuerdo con la información difundida por la autoridad estadounidense, Martínez Chávez, de 32 años, es buscado en México por el presunto delito de desaparición forzada de personas mientras formaba parte del Ejército mexicano.

Tras su arresto, el exmilitar permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a México, donde deberá enfrentar el proceso correspondiente por los señalamientos en su contra.

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¿Quién es Enrique Martínez Chávez?

Enrique Martínez Chávez es un exintegrante del Ejército mexicano que ha sido señalado en investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

De acuerdo con reportes sobre el caso, Martínez Chávez formaba parte del 27 Batallón de Infantería, con presencia en Guerrero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron atacados y posteriormente desaparecidos en Iguala.

Su nombre aparece dentro de los expedientes relacionados con militares investigados por su posible participación u omisión en los hechos, una línea que durante años ha sido señalada por los padres de los estudiantes desaparecidos y por organizaciones que han dado seguimiento al caso.

El antecedente de las órdenes de aprehensión

En agosto de 2022, un juez concedió 83 órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con el caso Ayotzinapa, entre ellas militares, policías, funcionarios y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Sin embargo, semanas después, la Fiscalía General de la República canceló al menos 21 de esas órdenes, lo que generó señalamientos y tensiones dentro de la propia investigación.

Enrique Martínez Chávez figuraba entre los militares mencionados en esos documentos, dentro de una lista de elementos señalados por delitos como desaparición forzada y delincuencia organizada, de acuerdo con la información revelada en torno al expediente.

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Un caso que sigue abierto

A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso Ayotzinapa continúa sin resolverse por completo. Aunque distintas administraciones federales han prometido llegar a la verdad, las familias de los estudiantes han denunciado obstáculos, falta de información y resistencia de instituciones para entregar documentos clave.

La captura de Enrique Martínez Chávez en Estados Unidos vuelve a poner bajo la mirada pública la línea de investigación relacionada con militares, una de las más controvertidas dentro del caso.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuándo sería entregado a México ni bajo qué procedimiento se concretaría su regreso para enfrentar a la justicia mexicana.