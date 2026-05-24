Día mundial de las abejas

El pasado miércoles 20 de mayo se conmemoró el “DíaMundial de las Abejas” y este 2026 con el lema “Juntos con las abejas, por las personas y el planeta: una asociación que nos sostiene a todos”, esta fecha fue instaurada por la ONU en el año 2018 para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores y las amenazas en las que se encuentran, así como la contribución que tienen dentro de la naturaleza.

Por tal motivo, el presente artículo está dedicado al apasionante mundo de las abejas, este tan maravilloso ser que juega un importante papel en los ecosistemas; sin lugar a dudas las abejas son uno de los insectos más conocidos por todos y es sinónimo de trabajo, disciplina y organización, éstas tienen una participación fundamental en la vida de nuestro planeta y cabe destacar que la principal función que realizan es la polinización que es el proceso en el que el polen de una flor pasa a otra flor para que la planta pueda producir semillas y frutos.

Actualmente este importante insecto está amenazado por causas diversas, especialmente por el uso indiscriminado de insecticidas en el campo, así como los efectos del cambio climático y la sequía en gran parte del planeta, por la cual hay menos floración y menos alimento para ellas, como se mencionó anteriormente, el principal mérito que tienen las abejas es la polinización, la cual se da a través de otros insectos como avispas, abejorros, mariposas, colibríes, entre otros y por raro que parezca también los murciélagos, además la realizan de manera natural el mismo viento y la lluvia, pero nada ni nadie tan efectivo para polinizar las plantas como lo son las trabajadoras y bellas abejas.

Los productores del campo que producen hortalizas comomelón y sandía principalmente, saben de la importancia de la polinización para tener una buena producción en sus cultivos, razón por la que estos agricultores adquieren en renta las colmenas, cuyas abejas harán su labor para producir buenas cosechas; es importante que usted mi querido lector, sepa que un buen productor de melón y sandía siempre considera rentar colmenas en su proyecto de inversión, estas colmenas son llevadas por los propios apicultores hasta las parcelas donde las abejas realizarán con amor la polinización; de esta forma también ganan los apicultores y después... todo lo que escurra será miel.

Las abejas productoras demiel (apismellifera) pueden vivir en forma silvestre o forma comercialmanejadas por los apicultores, estas abejas viven en colmenas y según expertos cada colmena tiene una población promedio de entre 10,000 y 20,000 abejas durante el invierno, mientras que en primavera-verano que es la temporada de mayor floración la población puede incrementar hasta un promedio de entre 60,000 y 80,000, todo esto mientras las condiciones sean óptimas para su desarrollo, la colmena cuenta con una abeja reina, quien es la que da vida a la colmena y también mantiene la unidad de la misma, la conforman también los zánganos con quienes se aparea la reina durante el vuelo nupcial y todo para que continúe con la producción de huevecillos, la cual es la misión principal que estas tienen y las abejas obreras, que son la gran mayoría de la colmena, son quienes una parte de ellas salen a pecorear es decir, recogen el néctar y polen de las flores para producir la exquisitamiel que a todos nos encanta y la cual tiene una gran demanda por los múltiples beneficios en la nutrición, salud y belleza; dentro de la organización de las abejas dentro de la colmena, hay quienes tienen función de nodrizas y guardianas, entre otras.

Como mencioné anteriormente, la polinización es realizada demanera eficiente por las abejas, el cual es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción demuchos cultivos y plantas silvestres, los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad, que es fundamental en la naturaleza. Los insectos invasores, los pesticidas, los cambios en el uso de las tierras y los monocultivos pueden reducir los nutrientes disponibles y suponer una amenaza para las colonias de abejas.

Amable lector de Vida Campirana, quiero pedirle que en lo posible cultive en su jardín o macetas, plantas con flores, de estamanera no solamente embellece el paisaje, sino que cumple el propósito de atraer a las abejas y con el néctar de las flores les proporcionan alimento, así que manos a la obra y a poner muchas flores por el bien de las abejas, que ellas necesitan hoy más que nunca de nuestra participación, hagamos conciencia para que las abejas sobrevivan pese a la adversidad… Recuerde que durante la primavera y verano las abejas son cuando tienen mayor actividad, ya que la floración en el campo les permite tener abundancia de alimentos y la transformación de productos, como miel, propóleos, etc.

¡NO MÁS PESTICIDAS EN LOS CULTIVOS! Si usted ha visto un enjambre, repórtelo al Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural de la SADER de su municipio o al departamento de bomberos de su localidad, para que ellos determinen como protegerlo… no las extermine.

A continuación, y relacionado con este tema, la siguiente poesía de mi autoría, que espero sea de su agrado.

DULZURAS

MVZ Martha Robles

La he visto salir de su colmena A esa bella y diligente obrera Que cumple fielmente su faena Por fabricarnos miel y fina cera.

Quisiera fuéramos como la abeja Ejemplo bello en la naturaleza Goza del trabajo y no se queja Y desconoce así de la pereza.

De flor en flor Pasa así su corta vida Nos entrega con dulzura su amor Lo que la hace en el mundo querida.

Como siempre al finalizar, un bello pensamiento ilustre para reflexionar “Las colmenas nos enseñan que la organización y el esfuerzo compartido producen dulzura”.

Elías Canetti, escritor y pensador búlgaro.

“Comunicar es servir”

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