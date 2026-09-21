Día Mundial del Alzheimer: ¿cuándo un olvido deja de ser normal?

Olvidar dónde quedaron las llaves, no recordar de inmediato un nombre o perder ocasionalmente una cita puede ocurrirle a cualquier persona. Sin embargo, cuando las fallas de memoria comienzan a repetirse y afectan las actividades cotidianas, es importante no atribuirlas automáticamente a la edad.

Este lunes 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha destinada a crear conciencia sobre una enfermedad que suele avanzar de manera gradual y cuyas primeras manifestaciones pueden confundirse con distracciones.

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La Organización Mundial de la Salud explica que la demencia altera la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades diarias. Aunque es más frecuente después de los 65 años, no constituye una consecuencia inevitable del envejecimiento.

El Alzheimer representa entre el 60 y el 70 por ciento de los casos de demencia en el mundo.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Uno de los signos más frecuentes es olvidar información o acontecimientos recientes de manera reiterada. La persona también puede formular varias veces la misma pregunta o depender cada vez más de otras personas para resolver tareas que anteriormente realizaba sin ayuda.

Otros cambios que requieren atención son:

Desorientarse en lugares conocidos.

Perder la noción del tiempo o confundir fechas.

Tener dificultades para seguir una conversación.

No encontrar palabras de uso cotidiano.

Presentar problemas para administrar dinero o pagar cuentas.

Colocar objetos en sitios inusuales y no poder reconstruir lo ocurrido.

Batallar para realizar tareas habituales.

Mostrar cambios marcados de ánimo o personalidad.

Alejarse del trabajo, las reuniones o actividades sociales.

La diferencia no se encuentra en un olvido aislado, sino en su frecuencia y en sus consecuencias. Olvidar una cita y recordarla después puede ser una falla cotidiana; perderse al conducir hacia un sitio conocido o dejar de comprender cómo efectuar una actividad habitual amerita valoración profesional.

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¿Qué hacer ante estos cambios?

La presencia de una o varias señales no confirma por sí sola un diagnóstico de Alzheimer. Problemas de sueño, depresión, alteraciones de la tiroides, deficiencias nutricionales y algunos medicamentos también pueden afectar la memoria.

Por ello, no es recomendable recurrir a pruebas de internet ni automedicarse. Lo indicado es acudir con un profesional de la salud para realizar una evaluación integral.

Aunque actualmente no existe una cura para la demencia, un diagnóstico oportuno permite identificar otras posibles causas, comenzar tratamientos para controlar síntomas y organizar con anticipación los cuidados y el apoyo familiar.