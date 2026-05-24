Dos jóvenes resultaron lesionados tras sufrir una volcadura

Una volcadura registrada la noche del viernes sobre la carretera que comunica a Villa Unión con la comunidad La Villita de San Atenógenes dejó como saldo dos jóvenes lesionados, uno de ellos con traumatismo craneoencefálico moderado y traslado a la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte de las corporaciones de emergencia, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas del 22 de mayo, cuando se recibió una llamada telefónica alertando sobre un accidente vial tipo volcadura en dicha vía de comunicación.

Tras el reporte, personal de emergencia se trasladó hacia el lugar señalado, donde minutos después localizaron a dos jóvenes tendidos sobre la cinta asfáltica, ambos con visibles lesiones derivadas del accidente.

Elementos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los afectados y aplicaron los protocolos de emergencia correspondientes antes de proceder con el traslado al Hospital General de Villa Unión, en el municipio de Poanas.

Las autoridades identificaron al conductor del vehículo como Erik, de 19 años de edad y vecino de la comunidad Portes Gil, en el municipio de Nombre de Dios, quien presentó traumatismo craneoencefálico moderado y una lesión contuso-cortante.

Debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos determinaron su traslado a la ciudad de Durango para recibir atención especializada en el Hospital General 450, donde permanecería bajo observación médica.

El acompañante fue identificado como Luis Ángel Parral Reyes, de 18 años y originario del poblado El Potosí, quien sufrió policontusiones y una laceración en la rodilla derecha, aunque sus lesiones no ameritaron traslado a la capital del estado.

La unidad involucrada en el accidente fue una camioneta de la marca Chevrolet, línea S10, modelo 2010, color gris, misma que terminó volcada a un costado de la carretera tras perder el control su conductor.

Finalmente, elementos de Policía Vial permanecieron en el sitio del accidente para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades sobre este hecho vial ocurrido en la región de Poanas.