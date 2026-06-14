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CLIMA EN DURANGO

Durango espera lluvias intensas HOY 14 de junio; ¿incluye la capital? Esto dice el pronóstico

El SMN mantiene vigilancia en zonas de baja presión con potencial para desarrollo de ciclón en distintas regiones del país.

Durango espera lluvias intensas HOY 14 de junio; ¿incluye la capital? Esto dice el pronóstico

Durango espera lluvias intensas HOY 14 de junio; ¿incluye la capital? Esto dice el pronóstico

FERNANDA GALARZA
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Junio no ha parado de sorprender a varios estados del territorio mexicano con las lluvias y el calor, es por eso que este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta sobre nuevos cambios en las condiciones del clima, sobre todo en regiones del noroeste, centro, occidente y sureste, pidiendo se mantengan alertas. 

Según el pronóstico de este 14 de junio, la zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el golfo de México ingresará sobre Tamaulipas y se desplazará hacia el noreste del país, donde se disipará durante la tarde. No obstante, su influencia provocará lluvias fuertes a muy fuertes en varias entidades, con precipitaciones intensas previstas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

Además, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, combinado con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noroeste y occidente del país, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mientras que otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en interacción con la onda tropical número 7.

A pesar de las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste, donde la onda de calor persistirá en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.


¿Cómo estará el clima en Durango este domingo?


Para el estado de Durango se prevén condiciones de inestabilidad, las cuales podría traer consigo lluvias fuertes e intensas en diversas regiones, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local. 


De acuerdo con el pronóstico, este domingo 14 de junio se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, en la sierra occidental, la región centro y el sureste de la entidad, lo que incluye a la ciudad de Durango. En el resto del estado también se prevén lluvias moderadas a fuertes.


En cuanto a las temperaturas, durante el amanecer del domingo se prevé un ambiente fresco, con valores mínimos de entre 18 y 19 grados Celsius. Para el mediodía, el ambiente será caluroso, con máximas de 30 a 31.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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