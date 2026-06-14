Durango espera lluvias intensas HOY 14 de junio; ¿incluye la capital? Esto dice el pronóstico

Junio no ha parado de sorprender a varios estados del territorio mexicano con las lluvias y el calor, es por eso que este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta sobre nuevos cambios en las condiciones del clima, sobre todo en regiones del noroeste, centro, occidente y sureste, pidiendo se mantengan alertas.

Según el pronóstico de este 14 de junio, la zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el golfo de México ingresará sobre Tamaulipas y se desplazará hacia el noreste del país, donde se disipará durante la tarde. No obstante, su influencia provocará lluvias fuertes a muy fuertes en varias entidades , con precipitaciones intensas previstas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

Además, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, combinado con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noroeste y occidente del país, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mientras que otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en interacción con la onda tropical número 7.

A pesar de las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste, donde la onda de calor persistirá en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

¿Cómo estará el clima en Durango este domingo?

Para el estado de Durango se prevén condiciones de inestabilidad, las cuales podría traer consigo lluvias fuertes e intensas en diversas regiones, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.

De acuerdo con el pronóstico, este domingo 14 de junio se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, en la sierra occidental, la región centro y el sureste de la entidad, lo que incluye a la ciudad de Durango . En el resto del estado también se prevén lluvias moderadas a fuertes.

En cuanto a las temperaturas, durante el amanecer del domingo se prevé un ambiente fresco, con valores mínimos de entre 18 y 19 grados Celsius. Para el mediodía, el ambiente será caluroso, con máximas de 30 a 31.