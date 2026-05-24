Durango, sin carne con clembuterol: Coprised

De acuerdo con resultados de autoridades sanitarias, México no está libre de carne contaminada con clembuterol, ya que en las verificaciones se han detectado muestras positivas. En 2025 se registraron 323 detecciones positivas en diferentes estados.

En cuanto a las revisiones realizadas en lo que va de 2026, hasta el corte de marzo, de 658 muestras analizadas, 607 resultaron dentro de la norma y 51 contaminadas con clembuterol, pero Durango está libre de carne contaminada con clembuterol.

Respecto a las pruebas realizadas en a nivel nacional, de mil 145 muestras, mil 028 estuvieron dentro de la norma y solamente 117 resultaron fuera de ella, lo que representa un 10.2 por ciento. En mataderos, el porcentaje fuera de norma fue del 14.6 por ciento.

Mientras tanto, en las áreas de proceso solamente el 6 por ciento resultó fuera de norma y en los expendios un 11.9 por ciento, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"Esto estamos hablando específicamente del clembuterol, de las cuales prácticamente ustedes podrán ver que Durango salió al cien por ciento hasta donde va la información", detalló Saúl Fernández Saracho, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised).

Apuntó que aún faltan nuevos resultados, ya que continúan en proceso las verificaciones y toma de muestras en mataderos, expendios, carnicerías, rastros y plantas de proceso.

Los estados que registraron muestras positivas son Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato y Zacatecas, ya que presentan entre dos y cinco casos de clembuterol positivo.

REVISIÓN EN LA LAGUNA

En un reciente operativo de revisión en rastros y mataderos de la Comarca Lagunera realizado en abril, se informó que las visitas estuvieron acompañadas por personal de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General.

"En ese operativo suspendimos actividades en dos rastros municipales, pero era exclusivamente por infraestructura; obviamente, no por resultados de clembuterol. Ellos hicieron las modificaciones y ahora sí que parecen rastros nuevos", apuntó Fernández Saracho.

En el caso del señalamiento sobre carne de "bachán", considerada de mala calidad por provenir de vacas enfermas, de los 104 muestreos realizados, solo 11 resultaron fuera de norma pero debido a salmonella y no por otras causas.

Sin embargo, apuntó que es responsabilidad del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) supervisar el manejo de los criaderos de animales y de aquellos que están en engorda, así como realizar visitas de verificación a los rastros TIF.

Entre los aspectos que la dependencia debe verificar están la procedencia del producto y la trazabilidad mediante la comparación de facturas para determinar de dónde proviene la carne, ya sea del rastro de Durango, de la Comarca Lagunera o de otra entidad.

CLEMBUTEROL

Respecto a las declaraciones del presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, sobre las posibles afectaciones a la salud por consumir carne contaminada con clembuterol, incluso provocar cáncer, la Coprised rechazó dicha afirmación.

"Yo sí quisiera hacer una aclaración de que es una sustancia que se ha utilizado como medicamento, específicamente en pacientes con asma y algunas veces en toxicocirugía porque produce una relajación".

Explicó que, si este medicamento se usa en pacientes asmáticos, existiría una gran cantidad de personas con cáncer debido al uso prácticamente diario del medicamento; sin embargo, no se ha demostrado científicamente que pueda desarrollar esa enfermedad.

"No está demostrado científicamente; sí está demostrada su eficacia en determinado momento, pero donde sí tiene mayor implicación es en lo cardiovascular".

Recordó que el clembuterol está prohibido para el uso en la engorda de ganado, y su utilización es una práctica irregular y totalmente fuera de la ley.