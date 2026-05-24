El kiwi, la fruta que nutricionistas empiezan a recomendar

Durante años se pensó que la fibra estaba relacionada principalmente con suplementos o dietas restrictivas, pero las tendencias actuales de nutrición han comenzado a apostar por alternativas mucho más naturales y fáciles de incorporar en la rutina diaria.

En ese contexto, el kiwi se ha posicionado como una de las frutas favoritas de especialistas en salud digestiva gracias a su combinación de fibra soluble, fibra insoluble y enzimas naturales que ayudan a mejorar la digestión, aliviar la hinchazón y combatir el estreñimiento.

¿RICO EN FIBRA?

Además de su perfil nutricional, el kiwi también se ha integrado con facilidad en la estética wellness contemporánea por su versatilidad dentro de desayunos, smoothies, bowls o snacks saludables.

Nutricionistas señalan que gran parte de la población consume menos fibra de la recomendada, situación que puede provocar inflamación abdominal, digestiones lentas, cansancio e incluso alteraciones en el estado de ánimo.

La fruta también aporta vitamina C, antioxidantes y actinidina, una enzima que facilita la digestión de proteínas y acelera el vaciado gástrico. Especialistas destacan que la fibra contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre, favorece la diversidad del microbioma intestinal y ayuda a procesos antiinflamatorios. Incluso algunas investigaciones han comenzado a relacionar el consumo de kiwi con una mejor calidad del sueño y una sensación general de bienestar digestivo.

Dentro de las nuevas tendencias de bienestar, el kiwi representa una de las apuestas más simples y accesibles para mejorar hábitos alimenticios sin recurrir a soluciones extremas.

Su popularidad refleja también el cambio hacia una alimentación más consciente, donde los alimentos funcionales y naturales han comenzado a ocupar un lugar en el mundo de la salud, energía y equilibrio diario.