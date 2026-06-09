El Olinia o el Tsuru

En mayo de 2017 Nissan suspendió de manera definitiva la producción de su compacto Tsuru. No lo hizo por falta de ventas: era el auto más popular del país. Andrés Manuel López Obrador lo hizo su coche oficial desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México (hoy él y sus políticos usan camionetas “machuchonas”). Fue el automóvil más vendido en la historia de México: 2.4 millones de unidades en 33 años, más que los 1.7 millones del Volkswagen Sedán, el Vocho. Mucho tiempo fue también el más barato: su precio al público en 2016 era de 150,602 pesos en su versión austera. Todavía hoy se ven muchísimos, porque los aprecian y necesitan los dueños para la irritación de quienes los prohibieron.

El problema fue que una organización llamada El Poder del Consumidor, que se dedica a despojar a los consumidores de su poder de decisión, presionó al gobierno hasta lograr que lo prohibiera. ¿Por qué? Porque no tenía bolsas de aire ni frenos ABS (antibloqueo). La prohibición tuvo consecuencias importantes. Nissan terminó por cerrar este pasado marzo la planta de CIVAC, en Cuernavaca, en la que durante décadas se produjo. Cientos de trabajadores perdieron sus empleos.

Este 7 de junio, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el prototipo de un nuevo vehículo que tendrá también un precio de 150 mil pesos: el Olinia, un automóvil eléctrico. El diseño, con forma de caja de zapatos, es bastante feo, pero por lo menos está regresando al mercado un auto realmente barato. Solo que tampoco tiene bolsas de aire ni frenos ABS. ¿Cambió el gobierno la NOM-194-SE-2021 que actualizó la NOM-194-SCFI-2015? ¿Ya no son obligatorios estos dispositivos de seguridad en los vehículos? No, la norma no se aplicará al Olinia porque es del gobierno. y en México la ley es para todos, menos para los políticos y el gobierno.

No creo que el Olinia sea una mejor opción que el Tsuru. Tiene una autonomía de apenas 125 kilómetros con carga completa. A un capitalino no le alcanzaría para llegar a Tequesquitengo, a 136 kilómetros de distancia. Su velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora, lo cual lo convertirá en un peligro en carretera. El Tsuru, con su tanque de 50 litros, puede desplazarse entre 480 y hasta 850 kilómetros, con una cómoda velocidad de 110 kilómetros por hora. Puede llevar a un capitalino a Acapulco, a 380 kilómetros de distancia, y regresarlo con el mismo tanque.

¿Puede ser el Olinia la base para un desarrollo tecnológico de autos eléctricos en México? No de la manera en que se está diseñando. El gobierno solo está tomando tecnología e incluso partes de productoras chinas de vehículos eléctricos pequeños.

¿Será el Olinia, por lo menos, un buen negocio? Difícilmente. Las empresas automotrices internacionales, que se habían volcado a la producción de autos eléctricos por presiones de sus gobiernos, han tenido que cancelar proyectos ante la falta de interés del público. Las empresas del gobierno mexicano, por otra parte, pierden todas carretadas de dinero: desde el Tren Maya hasta Mexicana de Aviación, desde la CFE hasta Litiomex. El gobierno ha logrado incluso que Pemex, una petrolera, pierda dinero en tiempos de precios altísimos.

Olinia recibirá subsidios dispendiosos de un gobierno al que le gusta tirar el dinero en ocurrencias y se convertirá en competencia desleal para los vehículos más baratos que se producen en México. Que no nos sorprenda que cierren las plantas que los fabrican. Quizá esto no les preocupa a nuestros políticos, que se mueven en camionetas machuchonas, pero sí a los trabajadores.

¿VALIENTES?

Me dicen que el gobierno es muy valiente porque rechaza las exigencias de la CNTE, aunque se niega a “reprimir” los bloqueos. Sin embargo, es muy fácil para los políticos ser valientes cuando a ellos no les bloquean el transporte público ni pierden dinero porque no los dejan trabajar.

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